В США умерла 103-летняя актриса

В Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет скончалась американская актриса Патриша Морисон, сообщает "Газета.ru". Смерть наступила по естественным причинам.
Карьеру Морисон начала в 1933 году на Бродвее. Она попробовала свои силы в киносъемках, а позже вернулась на сцену. Выступала вплоть до 2000-х, затем занялась изобразительным искусством. Последние годы актриса поддерживала театры и связанные с кинематографом организации.
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