Деньги на похороны основателя "Театра.doc" собирают всем миром

Коллектив "Театра.doc" объявил сбор средств на похороны режиссера Михаила Угарова. Художественного руководителя и основателя театра похоронят на Троекуровском кладбище.



Средства на похороны надо собрать как можно скорее, сказала замдиректора театра Виктория Холодова. Похороны Михаила Угарова запланированы на четверг, 5 апреля. А бесплатный участок на Троекуровском кладбище не предоставили, пояснив, что у режиссера "нет заслуг перед государством".

"Сейчас удается место получить, но за деньги. Вопрос в том, чтобы собрать нужную сумму максимально быстро", – уточнила Холодова. По коммерческой цене участок на Троекуровском кладбище обойдется в 740 тысяч рублей, таких денег у независимого театра нет, написали представители труппы в Facebook.





"Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет... зато есть заслуги перед страной и всем современным театром", – написали сотрудники театра в соцсети. Деньги предлагается перечислить на их счета, указанные в сообщении.

Помимо "Театра.doc", Михаил Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне. В театре режиссер поставил спектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова, "Сентябрь.doc" Елены Греминой, "Синий слесарь" Михаила Дурненкова. Он был одним из создателей фестиваля "Новая драма" и фестиваля молодой драматургии "Любимовка", передает RT.



О смерти Михаила Угарова стало известно в ночь на 2 апреля. Он скончался в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Как сообщила Холодова, в четверг, в 11:30 мск, состоится отпевание в храме Троицы Живоначальной в Хохлах.