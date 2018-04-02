Основатель "Театра.doc" внезапно умер

В возрасте 62 лет умер известный драматург, основатель и художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров. "У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень Вас любим, Михаил Юрьевич", – говорится в сообщении на официальной странице театра в Facebook. По словам режиссера Марины Разбежкиной, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.
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