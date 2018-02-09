Звезда "Жестокого романса" умерла после долгой болезни

Актер театра и кино, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев ушел из жизни в возрасте 61 года после продолжительной болезни, передает RT со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России. Прощание с ним состоится 11 февраля в конференц-зале Дома кино. Актер будет похоронен на Пыхтинском кладбище. Напомним, Дмитрий Бузылев полюбился зрителям после фильмов "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада", "Очи черные" и "Мужики".

