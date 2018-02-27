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Культура

Трагедия жизни актрисы Карповой

Татьяна Карпова. Кадр из фильма "Эцитоны Бурчелли"
Скончавшаяся старейшая российская актриса Татьяна Михайловна Карпова прожила долгую и интересную жизнь. Однако далеко не все было гладко – профессиональные успехи соседствовали со сложной личной жизнью.
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17 января народной артистке России исполнилось 102 года. После неудачного падения и перелома шейки бедра она оказалась прикована к инвалидной коляске. Кроме того, Карпова страдала раком кожи. Но, несмотря на все трудности, до последнего она оставалась в здравом уме, а ее жизнелюбию мог бы позавидовать любой намного более молодой человек.

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С 1938 года Татьяна Михайловна служила в Московском театре Революции (с 1954-го — Московский академический театр имени Владимира Маяковского). С профессиональной дистанции сошла лишь в 95 лет, и не по своей вине. В одном из своих интервью она призналась, что никогда в жизни "не ушла бы из театра своими ногами, если бы не врач", – здоровье уже не позволяло прежних физических и психологических нагрузок. В последние годы на досуге актриса писала стихи.

Путь в актерскую профессию у Карповой начинался нелегко. Поступать в столичный институт она приехала вместе с лучшей подругой Зиной Либерчук. Жили девушки в районе Курского вокзала, и далеко не в лучших условиях. "Там в подвале были кучи опилок, на них было хорошо спать. А когда я поступила в театр Революции к Марии Бабановой, мне разрешили ночевать в раздевалке на стульях. Я покинула уютные опилки на вокзале и обрела раздевалку", – цитирует Карпову "Московский Комсомолец".

Татьяна Карпова. Кадр из фильма "Игра без правил"

Коснулось артистку своей жесткой рукой и сталинское время с его репрессиями и доносами. "Меня даже в ЦК вызывали. Потом меня вызывали в какое-то учреждение (точно не помню название), хотели сделать стукачкой. "Да, пожалуйста, если что-нибудь интересное будет", – сказала я, но ни разу в жизни у них не бывала, не звонила", – вспоминала Карпова.

Если в театре у Татьяны Михайловны все складывалось благополучно, то про кинематограф такого сказать нельзя – на ее долгую жизнь выпало очень мало ролей. По ее словам, она всегда любила быстрый результат и была в профессиональном смысле эгоисткой: хотелось, чтобы любовь зрителей пришла моментально. Но в кино, в отличие от театра, где можешь наблюдать за эмоциями и слышать аплодисменты, – не так.

Сложной была и личная жизнь актрисы. Замужем она была четыре раза, но на рождение детей так и не решилась. Первый муж – Константин Кулешов, главный художник Театра имени Маяковского; второй – Сергей Майоров, режиссер того же театра; третий – Дмитрий Долгопольский, директор – распорядитель театра; четвертый муж – Евгений Александрович, инженер. Жизнь последнего супруга оборвалась трагично. Мужчина покончил с собой.

Татьяна Карпова. Кадр из фильма "Ольга Сергеевна"

Однако, вопреки жизненным испытаниям, Татьяна Михайловна отличалась стойкостью. "Я научилась не мучиться и не страдать, а если что случается, сразу думаю – как выходить из положения, чего не нужно делать. А эти переживания… Ненавижу, когда бабы плачут", – говорила Карпова. Она признавала, что у нее мужской характер. Плакала она только на сцене. "Вот когда нас ограбили несколько лет назад, я ж слезинки не проронила. Не жалко было ни бриллиантов, ни шубы. Было – и нету! А могло и не быть вовсе. Подумаешь, ерунда какая", – рассказывала артистка.

Большое несчастье, сделавшее Татьяну Михайловну инвалидом, произошло, когда она помогала последнему мужу искать партбилет. "Взяла стремянку, залезла на самый верх к шкафу, подняла руки и… потеряла сознание. Упала с такой высоты! Меня подняли, вызвали врача. В больнице выяснилось, что от колена до бедра все кости поломаны. Под общим наркозом сделали операцию, и я встала на ноги. Потом поехала к районному врачу… Он направил меня к профессору в 31-ю больницу, и тот пообещал, что я через четыре месяца буду уже с тросточкой ходить. Сделал, но сказал, что еще надо бы маленький разрезик, а это он уже доверил мальчику-практиканту. Тот, как увидел меня на столе голой, разрезать-то разрезал, а зашить не смог", – делилась знаменитость. В итоге Карповой поставили протез и рекомендовали повторную операцию. Но на тот момент ей было 95 лет, и она не решилась – о чем потом жалела.

Татьяна Карпова. Кадр из фильма "На подмостках сцены"

По словам Татьяны Михайловны, она не была примером в отношении здорового образа жизни. "Я никогда, знаете, не курила натощак. Ложась спать, думала: утром проснусь, позавтракаю и обязательно закурю. Как ритуал был такой, железно. А если выпить – за компанию там или в праздник, – то только коньяк", – делилась артистка.

По признанию Карповой, самой большой любовью в ее жизни был театр. Наверное, именно это дело всей ее жизни, трепетное и ответственное отношение к работе и являются секретом долголетия Татьяны Михайловны. Именно они позволили актрисе до преклонных лет оставаться молодой в душе.

Автор: Людмила Фоканова27 февраля 2018, 12:33

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