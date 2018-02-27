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Культура

Старейшая российская актриса умерла от рака

Татьяна Карпова. Кадр из киноповести "Хождение по мукам"
В Москве скончалась старейшая актриса отечественного театра, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Татьяна Карпова. Ей было 102 года.

Продолжение: Трагедия жизни актрисы Карповой
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Карпова умерла дома в окружении близких. Как рассказали родственники актрисы, последний месяц Татьяна Михайловна не могла ходить – она была прикована к постели.

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О месте и дате проведения гражданской панихиды будет объявлено дополнительно. Родные артистки решают этот вопрос, передает "МК".

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке "Маклена Граса". С 1938 года работала в Театре имени Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Играла в спектаклях с Арменом Джигарханяном и Александром Лазаревым.

Оставить сцену актрисе пришлось из-за травмы. Она сломала шейку бедра и после ряда неудачных операций уже не смогла работать на прежнем уровне. Также у Татьяны Михайловны диагностировали рак кожи.

Татьяна Карпова четыре раза выходила замуж. Однако на рождение ребенка актриса так и не решилась.


Автор: Алёна Нестерова27 февраля 2018, 10:50

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