Известный певец умер от рака в 32 года

В Британии скончался известный рэпер Stormin. Музыкант умер в больнице после продолжительной борьбы с раком кожи.
О своей болезни певец рассказал в 2016 году. Вскоре Stormin заявил, что болезнь отступила. Но в конце 2017 года произошел стремительный рецидив, пишет The Independent.
В начале 2018-го музыканта госпитализировали. Чувствуя близость смерти Stormin написал песню о своей болезни "Проклятие", и в ней исполнитель прощается.
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