Умер создатель театра "Международная Чеховская лаборатория"

В возрасте 74 лет ушел из жизни создатель и художественный руководитель театра "Международная Чеховская лаборатория" Виктор Гульченко, передает телеканал "360". О месте и дате прощания с ним будет сообщено позднее. Отмечается, что Гульченко написал множество работ об Антоне Чехове и ставил спектакли по его пьесам.
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