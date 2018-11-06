Умер актер из "Воров в законе" и "Пиратов ХХ века"

Четвериков родился 28 апреля 1935 году в Оренбурге. Серьезно занимался силовыми видами спорта, борьбой, легкой атлетикой. Принимал участие в цирковых представлениях вместе с силачами – жонглировал пудовыми гирями, носил за плечами пианистку вместе с пианино.
На счету Геннадия Четверикова – более сотни ролей. Особенно запомнился зрителю артист по фильмам "Дмитрий Кантемир", "Пираты XX века", "И на камнях растут деревья", "Воры в законе", "Хрусталев, машину!", "Трудно быть богом", передает НСН.
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