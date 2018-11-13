Известный артист скончался после инсульта

Скончался народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок. Ему было 80 лет, передает "360". В начале ноября Лученок был госпитализирован с инсультом.

Белорусский композитор Игорь Лученок написал песни, которые остаются популярными и сегодня, сообщает сайт "Комсомольская правда". "Алесю" и "Зачарованую" знает каждый, кто родился в СССР. "Песня о Минске", которая звучит с башни Минской ратуши, отбивая каждый новый час, также принадлежит Лученку.

