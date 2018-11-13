Легендарная российская дрессировщица умерла в возрасте 70 лет

В Ярославле скончалась дрессировщица диких животных Надежда Такшантова. Ей было 70 лет, передает "360". Артистка умерла в больнице.
Надежда Такшантова проработала в цирке более 40 лет, пишет НСН. Она была первой и единственной в мире дрессировщицей, у которой в цирке медведи дали потомство – эти животные в неволе не размножаются.
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