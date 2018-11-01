Нарушивший тайну мистической группы музыкант умер

Музыкант и сооснователь американской группы The Residents Харди Фокс ушел из жизни в возрасте 73 лет, передает телеканал "360". Его коллеги сообщили, что причиной смерти стал рак мозга.

Харди Фокс стал известен после того, как нарушил тайну собственной мистической группы. Члены коллектива сохраняют полную анонимность, никому не называют своих имен и выступают в костюмах огромных глазных яблок. В 2011 году Фокс раскрыл свою личность. Имена остальных музыкантов неизвестны.

