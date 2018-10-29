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Культура

В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам

Дмитрий Васин и Сагдиана. Фото: Алексей Исмагилов
В субботу, 27 октября, в Государственном Кремлевском дворце блестяще прошел чемпионат мира WDC по европейским танцам среди профессионалов. Турнир проходил при поддержке генерального партнера – "Газпромбанк" (АО), официального партнера  Авиакомпании NordStar и информационного партнера – Дни.ру.
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Всего за вечер на Кремлевский паркет вышло почти сотня великолепных дуэтов в трех программах, приехавших в Москву со всех уголков мира. Некоторые впервые посетили российскую столицу, для кого-то сбылась мечта станцевать в таком уникальном месте, некоторые уже здесь бывали. После соревнования все пары отмечали великолепие танцевального зала, безупречную подготовку и профессиональную организацию, которой руководил заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент Мирового танцевального совета (WDC), президент Российского танцевального союза (РТС) – Станислав Попов.

Танцевальный вечер открыл чемпионат мира WDC по европейским танцам среди профессионалов. Сорок восемь пар из девятнадцати стран выходили на паркет под аккомпанемент оркестра "Дэнслэнд" под управлением лауреата Джазовых фестивалей Максима Пиганова. Свет софитов, блеск костюмов, теплая и праздничная атмосфера подарили гостям незабываемые эмоции, зарядили энергией, окунули их в настоящий праздник танца. Все участники в завершении турнира отмечали, что испытали истинное наслаждение от выступления не зависимо от того, на каком месте оказались в турнирной таблице.

Фото: Алексей Исмагилов

Виктор Фанг и Анастасия Муравьева, бронзовые призеры чемпионата рассказали о пережитых эмоциях. Виктор: "Для нас, Москва и Кремль одна из самых любимых танцевальных площадок. Теплая зрительская поддержка, атмосфера, очень красивый зал. Нам здесь очень нравится. Организация потрясающая, на высшем уровне. Все очень профессионально".

"Это самое любимое место, самый любимый зал и самая любимая публика не только потому, что я русская, а потому, что когда мы приезжаем, нас очень тепло встречают и поддерживают, чему мы очень благодарны и рады, мы очень любим танцевать и выступать для российской публики. Музыка потрясающая. Очень комфортно танцевать под русскую музыку, нам очень нравится. Виктор тоже очень любит русскую музыку!" – делится Анастасия.

Виктор Фанг и Анастасия Муравьева. Фото: Алексей Исмагилов

Виктор соглашается с партнершей: "Да, я очень люблю русскую музыку. Я не знаю слов, но я знаю, насколько важна русская музыка. Анастасия мне немного подсказывала слова. Я наслаждался мелодией, темпом, ритмом, атмосферой".

Анастасия: "Мы довольны своим сегодняшним танцем. Виктор подходил и целовал меня после каждого танца, так что, я думаю, все было замечательно!"

Главная интрига вечера была оправдана: Арунас Бижокас и Катюша Демидова сумели в десятый раз завоевать титул чемпионов мира в стандартной программе среди профессионалов! Пара рассказала, как меняются ощущения из года в год и о планах на будущее.

Катюша: "Десять лет подряд, конечно, ощущения меняются. Не могу сказать, что становится легче или тяжелее".

Арунас продолжает: "Опыта добавляется, это точно и это помогает. Мы понимаем, что у нас получается хорошо, что нужно доработать. С годами то, чего, может, нам раньше хватало и покрывалось энтузиазмом, то сейчас нам в этом помогает опыт. Мы пока не думали о том, остановимся ли на десяти титулах. До этого чемпионата главной задачей стояло достойно закончить эти соревнования. Танцевать точно не бросим, будем передавать свой опыт молодому поколению".

Фото: Алексей Исмагилов

Катюша: "Танцевать бросить невозможно (смеется), это уже приговор. В конкурсах, наверное, уже не будем участвовать, но танцевать будем".

Не только гостями этого вечера, но и судьями двух турниров были легендарные девятикратные чемпионы мира по европейским танцам среди профессионалов Маркус и Карен Хилтон! Именно из их рук был принят специальный приз и поздравления с десятикратной победой Аруносом и Катюшей!

Вице-чемпионами по результатам стали представители Великобритании Андреа Гиджарелли и Сара Андраккьо. Российская пара Александр Жиратков и Ирина Новожилова на шестом месте.

Александр Жиратков и Ирина Новожилова. Фото: Алексей Исмагилов

В рамках чемпионата мира прошел Кубок Кремля по латиноамериканским танцам среди любителей. За звание лучшей пары боролась тридцать одна пара из России, Украины, Италии, Швеции, Таиланда и США. Зажигали на паркете танцоры под латиноамериканские ритмы в исполнении оркестра "Семь ветров" под управлением заслуженного артиста России Г. Мушеева. Борьба была насыщенной! Победителями стали Фердинандо Ианнаконе и Юлия Мусихина (США), Антон Нестерко и Дарья Марушенко (Украина) стали серебряными призерами, а бронзовыми – Никита Павлов и Екатерина Шаранова (Россия). Для многих танцоров Кубок Кремля может стать первой ступенью для перехода в профессионалы. Некоторые из пар продемонстрировали высокий уровень подготовки и зрелое танцевание.

Арунас Бижокас и Катюша Демидова. Фото: Алексей Исмагилов

Каширкин Илья и Юлия Жукова, Россия (11 место) поделились своими впечатлениями: "Нам очень приятно танцевать в очередной раз на этом прекрасном турнире Кубок Кремля. Приятная атмосфера, очень хороший судейский состав, состав участников. Обстановка сегодня складывалась очень благоприятным образом. Хочется, чтоб традиция проведения Кубка Кремля по латиноамериканской программе продолжалась из года в год и была постоянной. В этот раз, нас впервые поддерживали в зале друзья. Это был для нас сюрприз, мы не ожидали. Было очень приятно слышать от них поддержку, видеть, как они болеют, сопереживают. Но на самом деле, в этом году, публика сама по себе очень активная и с ней очень легко было выйти на контакт, чувствовалась мощная энергетика. Юлия соглашается с партнером: "В этот раз очень теплая публика и действительно танцевать очень помогает. Помогает насладиться танцем, заряжает энергией. Своим результатом сегодня мы довольны, но, конечно, всегда можно лучше, совершенству нет предела (смеется)".

Фото: Алексей Исмагилов

Впервые на кремлевском паркете проводился и чемпионат России по American Smooth. Все дуэты показали высокий уровень, отличную физическую подготовку, были мотивированы и заряжены эмоционально. Судьи решили, что самый профессиональный танец показали Алексей Половников и Ольга Щербина, по результатам теперь первые в истории чемпионы России! Вице-чемпионами стали Виталий Матусяк и Анастасия Крюкова, бронзовыми призерами Артем Меренков и Татьяна Войлокова. Этот турнир в рамках РТС состоялся по инициативе Ольги Краснянской (двукратной чемпионки Блэкпульского Фестиваля по American Smooth среди Pro Am) и Эльдара Джафарова (чемпиона мира и Европы по десяти танцам среди профессионалов). American Smooth проводился при поддержке компании SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style), организации по развитию, продвижению и популяризации направления American Smooth в нашей стране.

Каширкин Илья и Юлия Жукова. Фото: Елена Анашина

Помимо трех основных турниров гости вечера наслаждались просмотром номеров шоу программы. На паркете выступили Макс Кожевников (5-ти кратный чемпион мира среди профессионалов по шоу, 9-ти кратный чемпион США по латиноамериканской и шоу программам)  и Яна Анина с шоу программой "Вариации на тему Свинга", Арсен Агамалян и Оксана Васильева (многократные чемпионы мира и Европы по латиноамериканскому шоу) с номером "Адам и Ева. Жизнь после Рая", чемпионы аргентинского танго Дмитрий Васин и Сагдиана. В танцевальных перерывах турнира завораживающий вокал юной певицы Анжелики Эланж не только дал возможность гостям вечера выйти на легендарный паркет и танцевать, но и по-новому открыть ее талант и мастерство владения своим голосом и телом в исполнении популярнейших мьюзикольных композиций.

13 апреля 2019 года Кремлевский паркет примет уже чемпионат Европы WDC по латиноамериканским танцам среди профессионалов! Организатором выступит РТС и Станислав Попов.

29 октября 2018, 17:02

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