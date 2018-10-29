Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни

Ранним утром 28 октября в Москве в возрасте 66 лет ушла из жизни актриса и телеведущая Марина Либакова-Ливанова, передает Пятый канал. Коллеги артистки рассказали, что на протяжении нескольких лет она боролась с тяжелой болезнью.

Марина Либакова-Ливанова известна и любима зрителями за роли в фильмах "Дуэнья", "Принцесса на горошине", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и многих других. Также с 1986 года она работала на телевидении и в 1997 году была признана лучшей ведущей России. С 2000 года преподавала в Театральном институте имени Щукина, а с 2007-го вела авторские курсы сценической речи и этикета в МГК и Высшей школе экономики.