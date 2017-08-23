Киборг-убийца довел до обморока Гоголя

Состоялась премьера фильма о самом мистическом писателе. Зрителям предстоит разгадать увлекательный ребус.

Произведения Гоголя экранизировались более 60 раз. Среди самых известных – фильм Георгия Корпачева "Вий" 1967 года и "Вий" Олега Степченко образца 2014-го, драма Алексея Баталова "Шинель", "Ночь перед Рождеством" в постановке Александра Роу, "Дело о "Мертвых душах" Павла Лунгина.

Жизнь самого Гоголя тоже не раз изображалась на экране – тут и картина Натальи Бондарчук "Гоголь. Ближайший", и документальный фильм Леонида Парфенова "Птица – Гоголь", снятый к 200-летию писателя.

В 2008-м режиссер Константин Худяков попробовал объединить важные моменты биографии писателя с героями его произведений. Так возник фильм "Марево". По сюжету, молодой Гоголь, уставший от бессмысленности существования, тяжело заболевает. А в горячке писателя посещают его будущие герои.

Похожий ход – смесь вымысла и достоверных фактов – использовал Егор Баранов. Он стал режиссером картины "Гоголь, начало". Премьера картины состоялась 23 августа одновременно в 22 городах.

"Мы не ставили перед собой задачу снять точный фильм о его жизни, но опирались на реальные факты, – рассказал режиссер. – Например, Гоголь в первое время пребывания в Петербурге служил в Третьем отделении императорской канцелярии. В 1829 году Гоголь издал под псевдонимом В. Алов романтическую идиллию "Ганц Кюхельгартен". После нескольких отрицательных отзывов критиков он со своим слугой Якимом скупил все имевшиеся в наличии издания собственной поэмы и сжег их у себя в номере. В это же время он приступил к работе над "Вечерами на хуторе близ Диканьки".

Откуда писатель взял эти сюжеты, и предстоит узнать из фильма. Правда, следует внимательно смотреть возрастной ценз перед покупкой билета – картина вышла в двух версиях, с купюрами и без. Если пойдете на "взрослую" версию, то увидите натуралистичные сцены жестоких убийств, хлещущие фонтаны крови, вскрытие экскгумированных тел и несколько откровенных сцен.

По сценарию Гоголь (Александр Петров, знакомый по фильмам "Притяжение", "Фарца", "Метод") – молодой писарь из Петербурга – страдает загадочными припадками. Находясь в бессознательном состоянии, он может выходить на связь с потусторонним миром. И разгадывать тайны самых страшных преступлений. За эту проницательность его и ценит столичный следователь Яков Гуро (Олег Меньшиков) – он берет с собой Гоголя на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек.

Гуро опасается, что в преступлениях обвинят "клятых москалей". Эта фраза вызывает смех в зале, ведь во времена Гоголя такое и в голову никому бы не пришло, а в свете сегодняшних отношений двух народов кажется остроумным.

По пути на Полтавщину следователь рассказывает писарю байки из своей богатой уголовной практики. Например, как в Петербурге некий коллежский регистратор стал по ночам нападать на прохожих и расчленять их на органы. Улавливаете связь? Это же утрированная концовка повести Гоголя "Шинель".

На Полтавщине Гоголь встретит и дочь мельника Оксану, которая потом станет героиней "Ночи перед Рождеством", и Черного Всадника, который фигурирует в повести "Страшная месть". Черный Всадник, кстати, один из самых колоритных персонажей фильма – эдакий жуткий технологичный робот-киборг. Встреча с ним доведет Гоголя до обморока.

Вообще, спецэффекты – одно из достоинств картины. Недаром же легендарный режиссер Джон Ву ("Миссия невыполнима 2", "Без лица") назвал "Гоголя" лучшим иностранным проектом на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов.

Эта картина интересна не только переплетением реальных фактов из биографии Гоголя и жизнью вымышленных персонажей, но и аллюзиями, интертекстуальностью, отсылками, перекличками. Зрителю предстоит разгадать увлекательный ребус и вспомнить как минимум школьную программу по литературе, чтобы догадаться, какие произведения Николая Васильевича цитируются. Впрочем, вспомнили авторы и современников Гоголя. Например, один из героев читает начало "Евгения Онегина". "Николай Васильевич неужели не слыхали?", – спрашивает он у Гоголя.

Пушкин закончил работу над этим романом в стихах в 1831 году. Гоголю в ту пору было уже 22 года, так что, разумеется, про "дядю самых честных правил" он слыхал. Но интересно другое – именно Александр Сергеевич, бывший свидетелем мошеннических сделок с "мертвыми душами" во время кишиневской ссылки, и подсказал сюжет для поэмы Гоголю.

Но об этом зрители фильма, вероятно, узнают дальше, ведь "Гоголь" состоит из четырех частей. Первый фильм стартует в прокате 31 августа, а каждая новая "серия" будет появляться на экранах с интервалом в месяц. Такой вот оригинальный маркетинговый ход придумал канал "ТВ-3", который страсть как любит все мистическое.