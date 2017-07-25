Роковая любовь Высоцкого

25 июля – день памяти великого актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Харизматичный артист мог одним лишь взглядом покорить любую женщину, но самой главной дамой его сердца стала Марина Влади. Dni.Ru вспоминают самую романтичную и грустную историю любви в жизни поэта.

Владимир Высоцкий познакомился с французской актрисой русского происхождения Мариной Влади в 1967 году. Он увидел ее после своего спектакля и практически сразу же влюбился, вспомнив, что видел ее в роли прекрасной колдуньи из фильма "Олеся".

Однако пылкость и яркость Высоцкого сначала несколько отпугнули Влади, и она не сразу ответила на его ухаживания. А вернувшись домой, через какое-то время поняла, что влюбилась.

После этого начался головокружительный роман Высоцкого и Влади, полный страстей и ярких эмоций. Он был харизматичным, мужественным, эмоциональным. Она – мягкой, женственной и нежной. Говорят, когда Высоцкий пел в присутствии Влади, его тембр голоса моментально менялся.

Тем не менее, пару ждало множество тяжелых испытаний. Поэт долгое время не мог приехать к любимой в Париж из-за "железного занавеса", а Марина могла быть в России лишь некоторое время как туристка. Поэтому влюбленные так и не могли толком познать, что такое семейный уют и общие бытовые заботы.

Несмотря на все сложности и расстояния, Влади и Высоцкий постоянно находили возможности быть вместе. В порыве чувств Марина могла сорваться со съемок в Париже и примчаться в Москву. Кстати, именно из-за этого постепенно режиссеры потеряли интерес к талантливой актрисе и ее карьера угасла.

В 1970 году пара официально оформила свои отношения, но семейной гармонии им так и не суждено было достичь. Помимо расстояния и бытовой неустроенности, их любовь омрачалась алкогольной зависимостью Высоцкого.

Влади активно пыталась противостоять этой напасти. Актриса ездила по квартирам, где Владимир напивался с друзьями до беспробудного состояния, и тащила его домой. Влади постоянно договаривалась с врачами, которые безуспешно пытались вылечить поэта. Сам Высоцкий каждый раз клятвенно обещал любимой "завязать", пытался кодироваться, но потом снова срывался в запой.

С другой стороны, поэт не мог жить без любимой. Влади была для него олицетворением идеальной женщины, музы. Он мог разбудить ее ночью, чтобы прочесть новое стихотворение и, конечно, крайне нуждался в ее поддержке в период творческий метаний и острого ощущения неудовлетворенности жизнью.

Были и другие подводные камни в отношениях пары. Даже женившись на Влади, Высоцкий увлекался другими женщинами. Так, например, он продолжал поддерживать отношения с актрисой Татьяной Иваненко, с которой познакомился еще до своего брака.

Девушка звонила поэту по ночам и плакала в трубку, постоянно пыталась занять место Влади, когда та отсутствовала. А однажды, оказавшись вместе с Высоцким и его женой в одной компании, Иваненко провокационно заявила: "Все равно он мой!". Но мудрая Влади всегда держалась в таких ситуациях с достоинством, не закатывая истерик и сцен ревности.

В последние же два года своей жизни Высоцкий и вовсе увлекся 18-летней актрисой Оксаной Афанасьевой. К девушке он относился с отеческой теплотой и заботой и называл своей последней любовью.

3 июля 1980 года Высоцкий последний раз позвонил Влади в Париж и сказал, что приедет к ней 29 июля. А ночью 25 июля ей позвонили и сказали, что поэта не стало.