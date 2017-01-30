Высоцкий: Я не простил Марину Влади

Сын легендарного артиста Владимира Высоцкого Никита дал откровенное интервью, Он признался, что до сих пор не смог простить Марину Влади за то, что она написала в своей книге, посвященной его отцу.

25 января Владимир Высоцкий отметил бы 79-летие. На днях в Екатеринбурге прошел концерт памяти легендарного актера. Помимо известных артистов там выступил его сын Никита, который является главным наследником и хранителем достояния своего отца.

По мнению Никиты, сейчас интерес к Владимиру Высоцкого поугас. Однако он надеется, что в ближайшее время все изменится. "Знаю, что сейчас готовится несколько интересных проектов к следующему году, когда мы будем отмечать 80-летие Высоцкого. Будут телевизионные программы, новые издания, а также скандалы, сплетни и грязь, без которых, увы, никак", – отметил Высоцкий.

В конце 90-х годов на одной из пресс-конференций Никита весьма жестко высказался в адрес Марины Влади, музы и супруги артиста. При том, что сами Никита и Марина никак не общаются, он к ней относится уважительно.

"Другое дело, что я до сих пор не принимаю многого из того, что написано у нее в книге об отце. Там очень много несправедливого, того, что она узнала не от отца, а в книге выглядит как его мнение. Особенно что касается моей семьи. Я этого до сих пор принять не могу. Эти высказывания она мне до сих пор не простила. Ровно так, как и я не простил ее за написанное. После этой книги моему деду угрожали физической расправой, например. Именно поэтому у нас с Мариной Влади исключительно деловые отношения – мы иногда вынуждены чем-то заниматься вместе. Мы наследники Высоцкого, а потому вынуждены решать какие-то вопросы", – цитирует Никиту Высоцкого екатеринбургский портал "Е1".

В 2016 году сын артиста вошел в совет "Российского авторского общества". Однако Никита сразу оговорился, что вступил в него, чтобы получать авторские отчисления, которые, к слову, весьма скромны.

"Их даже не хватает, чтобы оплатить услуги юристов, которые находят нарушителей прав. Я так скажу, что эти сборы даже меньше моей зарплаты в музее, а она совсем небольшая", – признался Никита Высоцкий.