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Высоцкий: Я не простил Марину Влади
25 января Владимир Высоцкий отметил бы 79-летие. На днях в Екатеринбурге прошел концерт памяти легендарного актера. Помимо известных артистов там выступил его сын Никита, который является главным наследником и хранителем достояния своего отца.
По мнению Никиты, сейчас интерес к Владимиру Высоцкого поугас. Однако он надеется, что в ближайшее время все изменится. "Знаю, что сейчас готовится несколько интересных проектов к следующему году, когда мы будем отмечать 80-летие Высоцкого. Будут телевизионные программы, новые издания, а также скандалы, сплетни и грязь, без которых, увы, никак", – отметил Высоцкий.
В конце 90-х годов на одной из пресс-конференций Никита весьма жестко высказался в адрес Марины Влади, музы и супруги артиста. При том, что сами Никита и Марина никак не общаются, он к ней относится уважительно.
"Другое дело, что я до сих пор не принимаю многого из того, что написано у нее в книге об отце. Там очень много несправедливого, того, что она узнала не от отца, а в книге выглядит как его мнение. Особенно что касается моей семьи. Я этого до сих пор принять не могу. Эти высказывания она мне до сих пор не простила. Ровно так, как и я не простил ее за написанное. После этой книги моему деду угрожали физической расправой, например. Именно поэтому у нас с Мариной Влади исключительно деловые отношения – мы иногда вынуждены чем-то заниматься вместе. Мы наследники Высоцкого, а потому вынуждены решать какие-то вопросы", – цитирует Никиту Высоцкого екатеринбургский портал "Е1".
В 2016 году сын артиста вошел в совет "Российского авторского общества". Однако Никита сразу оговорился, что вступил в него, чтобы получать авторские отчисления, которые, к слову, весьма скромны.
"Их даже не хватает, чтобы оплатить услуги юристов, которые находят нарушителей прав. Я так скажу, что эти сборы даже меньше моей зарплаты в музее, а она совсем небольшая", – признался Никита Высоцкий.
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