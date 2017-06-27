Мистическая смерть Бориса Хмельницкого

27 июня родился известный российский актер Борис Хмельницкий, которому в этом году исполнилось бы 77 лет. Мало кто знает, но до смертельной болезни артист по мистическим причинам был вынужден уйти из театра и семьи.

Зрители помнят и любят Бориса Хмельницкого за роли в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Тарас Бульба", "Кто вернется – долюбит" и многих других. Актера всегда отличали невероятная красота, жизнелюбие и аристократическое достоинство. Тем не менее, его судьба складывалась очень непросто.

Как рассказал близкий друг актера Иван Мыскин, роковую роль в судьбе Бориса Хмельницкого сыграла участие в спектакле по роману Булгакова "Мастер и Маргарита". В актерской среде все знают о дурной славе этого произведения и о том, что участие в постановке по нему может быть чревато неприятностями.

Мыскин уверен, что и у Хмельницкого проблемы в жизни начались после роли Воланда, передает "Собеседник". "Это произведение всегда вызывало у людей неоднозначную реакцию, ведь после его воплощения на сцене или в кино все время что-то случалось с актерами: то внезапно исчезали, уходили из жизни, спивались... Так получилось, что Борис сразу же ушел из театра, а потом и от первой своей супруги, красавицы-актрисы Марианны Вертинской, с которой прожил три года", – рассказал друг актера.

Позже Хмельницкий женился на психологе Ирине Гончаровой и у них родился сын. Однако, по словам Мыскина, актер по каким-то загадочным причинам почти ничего о нем не говорил.

Болезнь Хмельницкого также окутана загадками. Узнав о том, что у него рак предстательной железы, актер предпочел скрыть болезнь от окружающих, в том числе и близких. "И надо иметь большое мужество, чтобы ни разу не обмолвиться об этом. Он не хотел, чтобы вокруг него суетились, особенно – жалели его", – отметил Мыскин.

При этом, даже зная о том, что его дни сочтены, Хмельницкий пытался обогнать смерть и ему каким-то загадочным образом удалось прожить на пять месяцев дольше. "За месяц до смерти он уже не мог ходить, но все равно не оставлял своих дел... Не буду говорить пафосных слов, но то, что Боря был одним из самых честных, воспитанных и преданных актеров не только профессии, но и своей по-детски чистой и солнечной душе – это так", – заключил друг актера.