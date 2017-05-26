Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой

Народная артистка России Наталья Гвоздикова была в экстренном порядке прооперирована в одной из московских клиник. Сейчас ее жизнь находится вне опасности.

Как сообщает Life.ru, артистка повредила искусственный тазобедренный сустав, после чего была вынуждена обратиться за помощью к медикам. Все произошло у Натальи Федоровны дома. Эндопротез вышел из строя из-за одного неосторожного движения.

Актриса была доставлена в одну из московских больниц, где ей провели операцию под общим наркозом. Издание отмечает, что вскоре после оказания медицинской помощи Гвоздикова отправилась домой.

Наталья Федоровна прославилась на всю страну после выхода четырехсерийного фильма Алексея Коренева "Большая перемена", в котором она выступила в роли невесты Нестора Петровича. Как позднее призналась артистка в интервью репортерам, во время съемок Коренев настойчиво пытался ухаживать за юной красавицей, но она решительно его отвергла. В отместку режиссер даже хотел лишить ее роли, но ограничился тем, что просто "перенес" героиню Натальи на второй план, убрав большую часть отснятых с ее участием сцен.

Также Гвоздикова известна по ролям в фильмах "Калина красная", "Печки-лавочки", "Рожденная революцией". Всего в ее фильмографии более 30 картин.