Любовь и страдания Анны Герман

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
партнеры
Вторник 14 февраля
Лента новостей
14:17
Неожиданный поступок Джигурды ради Анисиной
14:16
На юго-западе Москвы произошло ограбление со стрельбой
14:06
В Москве электричка сбила мужчину
13:39
Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника
13:30
В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера
13:21
Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных
13:08
Трамп перекрыл кислород радикалу Ляшко
13:07
Филипп Киркоров объявил бойкот
13:07
Труп пенсионерки шесть лет пролежал в квартире в Москве
13:02
Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
12:56
ОНФ избавляет Россию от второй беды
12:49
Опухоль Хворостовского вылечат с помощью вируса бешенства
12:34
В Москве объявлено штормовое предупреждение
12:20
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
12:01
НАТО натравило 60 кораблей на "Адмирала Кузнецова"
12:01
В Архангельске буйный подросток избил соседей поварешкой
11:44
Названы причины поломки самолета Путина
11:32
Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева
11:26
Белорусский журналист показал реальную жизнь Пакистана
11:18
Подробности убийства бородатой Кончиты
11:15
Дочь Миллы Йовович разрыдалась из-за смерти отца
11:10
Переодетые в дворников грабители напали на инкассаторов в Москве
10:59
Россияне восстали против Дня святого Валентина
10:49
В Подмосковье мужчина выдавал убийство отца за самоубийство
10:42
Виктор Раков уезжает в Сибирь
10:36
Российский лайнер подал сигнал бедствия в небе над Москвой
10:22
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
10:04
Игорь Матвиенко: Это ужас и кошмар
10:03
В России рекордно снизится ставка по ипотеке
09:53
В работе московского метро в час пик произошел сбой
09:43
В Петербурге пьяные собутыльники с арбалетом ограбили бизнесмена
09:34
Горе в семье актера Тома Круза
09:26
В Москве неизвестный до смерти забил пенсионерку
09:20
Хорошавина этапировали на Сахалин
09:11
Помощник Трампа сбежал после скандала
09:10
Новая боль Ольги Бузовой
08:59
В столичных аэропортах отменили более 20 рейсов
08:54
В Москве угнали уборочную машину за 6 миллионов
08:36
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
08:35
Япония заразилась истерией от Украины
08:30
Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана
08:20
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
08:10
Болтуны сорвали Рогозину секретную поездку
08:01
На МКАД сгорел почтовый грузовик (видео)
22:03
Трамп проверяет все плотины США после катастрофы
21:51
Меркель тайком обиделась на Нетаньяху
21:46
Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути
21:28
Премия за фото с убитым послом Карловым взбесила россиян
21:23
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
20:43
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы
20:20
Володин прокомментировал идею о законе о защите президента
20:19
Спасение москвички на путях в метро попало на видео
20:16
В Москве из окна дома Орнеллы Мути выпал человек
20:07
В Коми юные российские спортсмены попали в ДТП
20:01
Самбурская подала заявку на "Евровидение"
19:53
Губерниев оправдался за скандал с чехами
19:18
Прямой эфир с места разрушения крупнейшей плотины в США
19:15
Кушанашвили озвучил причину разрыва Бони с миллионером
19:14
Знаменитости в интересном положении
19:13
Татьяна Тарасова: Я выбыла с дистанции навсегда
19:02
Водитель снес людей на остановке в Москве
18:54
Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
18:50
"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды
18:46
Как Суханкина воспитывает приемных детей
18:45
Фуркада выгнали из сборной
18:17
Скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте
18:14
Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом
18:13
На севере Москвы водитель иномарки сбил четырех пешеходов
18:07
Как меньше платить за отопление
17:59
Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй
17:50
У ВТБ 24 проблемы с обслуживанием карт
17:34
Губерниев спровоцировал международный скандал
17:34
Госдума привлечет IT-специалистов к разработке законов
17:29
В Москве в торговом центре избили иранца
17:26
Шипулин заговорил о завершении карьеры
17:17
За что Анисина называет Джигурду отличным любовником
17:11
Значение имени Станислав
17:03
Бойню у границы Крыма организовал Джемилев
16:56
Порошенко поймали на поставках конфет "ИГ"
16:48
Грузовик протаранил трамвай в центре Москвы
16:44
Россиян хотят лишить недвижимости в Финляндии
16:38
Почему возвращаются ненавистные килограммы
16:37
Школьница в Москве расплатилась с цыганкой украшениями на 1 млн
16:23
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:22
Бывшего учителя школы №57 объявили в розыск по делу о педофилии
16:10
Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию
16:02
Путин назначил главу спецназа Росгвардии
16:00
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
15:55
В Москве неизвестный обстрелял мужчину у супермаркета
15:45
Никитин привлечет инвестиции в Новгородскую область
15:41
Рестлер поставил рекорд по забиванию гвоздей головой (видео)
15:39
Охлобыстин уходит на фронт
15:36
Во французских Альпах лыжников накрыло лавиной
15:34
Мужчина топором разворотил авто за неприличный жест водителя (видео)
15:28
Запад выделил снимок убийцы Карлова фотографическим "Оскаром"
15:28
Платье Кейт Миддлтон с красной дорожки назвали сельской тряпочкой
14:58
Меланья Трамп завладела морковкой Обамы
14:45
День святого Валентина в Москве под угрозой срыва
14:43
Пришедшая в себя Шульгина публично извинилась
14:35
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
Правила макияжа для соблазнения мужчин
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
VIP-охотник на архаров разбился в вертолете на Алтае
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Lifestyle

Любовь и страдания Анны Герман

Анна Герман. Кадр из сериала "Морские приключения"
Анну называли белым ангелом польской песни и душой самой женственности. Ее обожали миллионы. Ее голос завораживал волшебными переливами. Она была подлинной народной артисткой России, хотя ей так и не присвоили этого звания…
прочитано 2658 раз

Это сейчас о ней пишут книги и снимают фильмы. А при жизни Анна Герман осталась непонятой и недооцененной.

Тонкая, хрупкая, скромная, Анна обладала поистине магической властью над зрительным залом. "Я выхожу с огромным уважением к людям. Я люблю их... Вот отсюда все и происходит!" – говорила она. И это была правда. Анне повезло испытать счастье взаимной любви и радость позднего материнства, но ее жизнь трагически оборвалась в 46 лет.

Не все знают, что Анна родилась в СССР, в семье депортированных российских немцев. Это произошло в узбекском городе Ургенче 14 февраля 1936 года. Отец Евгений (Ойген) Герман был бухгалтером, мать Ирма – учительницей немецкого языка. Когда девочке исполнилось полтора года, отца обвинили в шпионаже и расстреляли (он был реабилитирован лишь в 1957 году). А вскоре после исчезновения отца заболел и умер маленький брат Анны Фридрих. Девочка осталась с мамой и бабушкой, они жили в сильной нужде.

Семья скиталась по стране, переезжала из одного города в другой. Им пришлось в полной мере испытать унижение и ненависть окружающих. Когда уезжали из Джамбула, вслед им бросали камни. В школе Анну били – за то, что была немкой. Ее мама вышла замуж второй раз, за польского офицера Германа Бернера, чтобы спастись и спасти семью – немцам в СССР жизни не было. Но счастье длилось недолго. Ирме не суждено было дождаться мужа – он без вести пропал на войне. Его друзья перевезли семью в Польшу, ставшую второй родиной Анны. Но она всюду была чужой: в Польше – русской, в России – полькой…

Анна Герман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Семья устроилась во Вроцлаве. Ирма пошла работать в прачечную, а перед Анной после окончания школы встал вопрос выбора профессии. С детства она любила петь, у нее был абсолютный слух, но получить музыкальное образование ей не удалось. "Когда я поняла, что без музыки, без пения, мне жить будет неинтересно, я решила стать оперной певицей, – говорила Анна Герман в интервью. – Обратилась за советом к знающим людям и услышала авторитетное мнение, что с моим слишком высоким ростом на оперной сцене делать нечего. Мол, в партнеры такой солистке надо искать по меньшей мере Гулливера. Пришлось отказаться от несбыточной мечты и поступить на геологический факультет Вроцлавского университета… В годы учебы я часто пела в кругу друзей, играла в студенческом театре "Каламбур" и выезжала на первые гастроли в Поморье. В 1962 году, после сдачи последнего университетского экзамена, меня уговорили сдать еще один экзамен – на звание артиста эстрады. Комиссия попросила спеть меня весь репертуар, потом председатель сказал: "Простите, что заставили вас исполнить так много песен, но мы решили воспользоваться случаем побывать на приличном концерте, притом бесплатно…"

Начались выступления – до 40 концертов в месяц, гастроли, переезды, гостиницы. Тяжелый, почти каторжный труд, но Анна была счастлива – сбылась ее детская мечта. На свою первую зарплату она купила подарки маме и бабушке, остальные деньги отправила им почтой.

Анна Герман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

В августе 1964 года она победила на международном песенном фестивале в Сопоте, и ее – первую! – назвали звездой эстрады. В том же году Анна Герман впервые приехала в Советский Союз и дебютировала в Москве с песней "Танцующие Эвридики". И мгновенно заслужила всенародную любовь.

Еще раньше, в 1960-м, в жизни Анны произошла встреча, определившая ее женскую судьбу. Познакомившись с ней на городском пляже Вроцлава, инженер-металлург из Варшавы Збигнев Тухольский влюбился в нее с первого взгляда. Он старался всегда быть рядом. Когда мог, сопровождал на гастроли и больше всего на свете боялся потерять ее любовь. На концертах Збигнев всегда дарил ей ярко-алые розы, любимые цветы Анны. Карьера певицы развивалась стремительно – гастроли в разных странах мира, выступления в знаменитой парижской "Олимпии" вместе с Далидой, запись пластинок…

Но судьба готовила Анне жестокое испытание. Страшная автокатастрофа, разделившая жизнь певицы на две половины, произошла в Италии. Шофер не справился с управлением, и машина улетела в кювет. Ее обнаружили только утром. "Это был кошмар, – вспоминала мама певицы, вместе со Збигневом прилетевшая в Милан. – Я словно окаменела, не знала что делать. Анечка лежала вся разбитая, без памяти… Думали, умрет".

Анна Герман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Сознание вернулось к Анне через неделю. Загипсованная до самого носа, она пролежала пять месяцев. Еще пять месяцев – в полной неподвижности без гипса. Одна за другой следовали тяжелые операции, хирурги буквально по частям собирали изувеченное тело певицы. Збигнев не отходил от Анны. Он учил ее ходить, увозя ночью на машине в парк, сделал специальные приспособления для ее передвижения по дому, помогал восстановить память – после катастрофы Анна забыла тексты всех песен. Любовь Збигнева сделала невозможное – она начала жить заново. В 1972 году они поженились.

Возвращение Анны Герман на сцену было чудом и триумфом. Пройдя через нечеловеческие страдания, она вновь дарила свой небесный голос людям. Каждая исполненная ею песня становилась событием.

По поводу песни "Эхо любви" актер Евгений Матвеев вспоминал: "Сама песня была написана легко и просто, а когда я послал телеграмму Анне Герман в Варшаву с просьбой дать согласие спеть в фильме, в одно мгновение я получил ответ. Мы тут же выслали ей ноты, естественно, опасаясь: а вдруг не понравится? И вот телеграмма: "Это нельзя не спеть… Вылетаю".

...В студии звукозаписи, где разместился оркестр кинематографии, дирижер Васильев взмахнул палочкой, и началась репетиция. Аня сняла туфли и осталась босиком, высокая, стройная, белокурая, сероглазая... Без малейшего напряжения, просто и естественно, так, как дышит сама природа, полился ее божественный голос: "Покроется небо пылинками звезд..." Мало кто знает, что в тот день у Анны была температура 39,7, она была тяжело больна. Артистка словно прощалась с жизнью, и "Эхо любви" стало ее последней песней…

Анна Герман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

У Анны был сложный период, когда она не хотела жить, и они с мужем решили, что, может быть, ребенок вернет ее к жизни. Почти в 40 лет, несмотря на предостережения врачей, Анна родила долгожданного сына, Збышека. Она звала его воробышком. Но вскоре судьба послала ей новое испытание.

…На одном из последних московских концертов в 1980 году, спев свою знаменитую песню "Когда цвели сады", она почувствовала боль в ноге. Такое бывало и раньше, но на этот раз ощущения были такие острые, что Анна еле добралась до кулис. Оставшиеся выступления пришлось отменить. Последними стали гастроли в Австралии. Выяснилось, что великая певица смертельно больна – у нее обнаружили рак. Незадолго до смерти Анна приняла крещение и дала себе слово: если поправится, то не будет больше выступать на сцене, а только в костеле, для Бога. Она перенесла множество операций, но спасти ее не удалось. Анны не стало в ночь с 25 на 26 августа 1982 года. Мама отошла от ее постели, чтобы принести воды, а когда вернулась – дочь уже не дышала…

Анастасия Цветаева писала о ней: "Анна Герман ушла в зените своей славы, в зените своей красоты. Сама душа Лирики звучала и томилась в невыразимой словами прелести ее голоса, сама Любовь тянула к нам руки в каждой ее песне, само Прощание прощалось с нами в ее интонациях, в каждом углублении певческой фразы, сама Природа оплакивала свой расцвет и свое увядание – потому так неотвратимо очарование ее тембра, и только те, кто слышал ее пение, смогут понять скорбь расставанья с ним". Анна доказала, что смерть не властна над талантом и духовностью. Она знала, что у каждого есть своя звезда. Она до конца верила, что всегда остается Надежда. 

Автор: Елена Ерофеева-Литвинская14 февраля 2017, 10:21

комментарии

Политика

Европа приструнила "воришку" Порошенко
Помощник Трампа сбежал после скандала
Япония заразилась истерией от Украины
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье

Шоу-бизнес

Горячее видео Наташи Королевой и Тарзана в День влюбленных
Филипп Киркоров объявил бойкот
Как выживает Алла Сигалова после смерти мужа
Отцом ребенка Седоковой назвали Сергея Лазарева

Проишествия

При стрельбе по инкассаторам в Москве под огонь попал ребенок
Спасение москвички на путях в метро попало на видео
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа

Lifestyle

Отельный бизнес изменился навсегда
Чичерина и Охлобыстин сходят с ума по Донбассу
На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки
Любовь и страдания Анны Герман
Lifestyle

Любовь и страдания Анны Герман

Она всюду была чужой: в Польше – русской, в России – полькой…
Шоу-бизнес

Кушанашвили озвучил причину разрыва Бони с миллионером

Отар знает, обо что разбилась любовная лодка звезды "Дома-2"
Шоу-бизнес

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана

Звезда боевиков никак не может побороть серьезную болезнь
Шоу-бизнес

Горе в семье актера Тома Круза

Трагедия произошла еще неделю назад, но известно об этом стало лишь сейчас

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Экстремальное декольте Андреевой и Исаковой
Помолодевшая Валерия сводила семью в кино
Звезды льда поздравили Татьяну Тарасову
Знаменитости в интересном положении

Спорт

Фуркада выгнали из сборной
В НХЛ хоккеист ударил соперника клюшкой по лицу (видео)
Шипулин заговорил о завершении карьеры
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Регионы

Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru