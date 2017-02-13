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Lifestyle

Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня

Фото: GLOBAL LOOK press
В этом году на День защитника отечества мы отдыхаем четыре дня, с четверга по воскресенье. Неплохой повод съездить в небольшое путешествие за границу или хотя бы отправиться в соседний город на разведку.
прочитано 1058 раз

Dni.Ru совместно с онлайн-агентством путешествий OneTwoTrip нашли 8 вариантов поездок на любой вкус и не слишком высокий бюджет.

За границу

Минск

Фото: GLOBAL LOOK press\Caro / Andreas Bastian

Столица Белоруссии – город вполне туристический, ежегодно сюда приезжают десятки тысяч путешественников. Станьте одним из них: город достоин вашего внимания, а за четыре дня вы успеете его осмотреть целиком. Особенно понравится он тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу: к сожалению, от исторической части здесь осталось немногое, зато архитектуры и достопримечательностей сталинского ампира в городе хватает.

Начинайте экскурсию с площади Независимости, где расположено большинство государственных зданий и известный католический храм, Красный костел – одно из зданий, уцелевших в ходе Второй мировой войны. Дальше прогуляйтесь по проспекту Независимости, а после поезжайте в Троицкое предместье – исторический квартал, застроенный в основном деревянными домами. Здесь открывается отличный вид на реку и закат.

Перелет + отель: от 11 690 рублей на одного на 3 ночи

Вильнюс

Фото: GLOBAL LOOK press\Daniel Kalker

Один из самых красивых городов Европы, Вильнюс очаровывает с первого взгляда. Узкие улочки старого города, длинные дома под темно-красной черепицей и небоскребы на другой стороне реки — все это придает городу свой шарм. Зимой тут особенно приятно греться в маленьких уютных кофейнях.

Посмотрите на город с башни Гедимина: из каждого ее окна открывается особый вид, а с крыши – потрясающая панорама. Осмотрите Старый город, Замковую гору и Кафедральную площадь – все они поместились в сравнительно небольшом районе Сянаместис. Зайдите в знаменитые костелы Святой Анны и Святого Казимира. И загляните в Ужупис — местный Монмартр, богемный район, который в 1997 году объявил о независимости, завел собственную конституцию и даже армию из 12 человек.

Перелет + отель: от 15 419 рублей на одного на 3 ночи

Ереван

Фото: GLOBAL LOOK press\Konstantin Kokoshkin

Столица Армении – красивый и гостеприимный город холмов, гранатового вина и великой горы Арарат. Приезжайте сюда, чтобы познакомиться со стариной, вкусно поесть и погулять по одному из самых стильных городов Закавказья.

В центре обратите внимание на знаменитые розовые здания, построенные из туфа, особого камня. Зайдите в старейший архитектурный памятник города, крепость Эребуни, с которой и начался этого город в 782 г. до нашей эры. Для туристов открыта цитадель крепости и музей. Загляните и в Голубую мечеть, единственный действующий мусульманский собор в стране, место очень красивое и умиротворяющее. Прогулки по городу разбавляйте заходами в кафе и кофейни – их в Ереване удивительно много.

Перелет + отель: от 15 616 рублей на одного на 3 ночи

Стамбул

Фото: GLOBAL LOOK press\Peter Kneffel

Загадочный и сказочный, европейский и азиатский, город контрастов – все это о Стамбуле. Познакомиться с городом за пару дней – задача непростая, но вы все же приезжайте, это того стоит.

Посмотрите на город с "Сапфира", самого высокого небоскреба страны. Чувствуете масштаб? А ведь весь город отсюда не виден, здания, кажется, уходят за горизонт. После отправляйтесь гулять: осмотрите квартал Султанахмет с одноименной площадью, зайдите в Голубую мечеть и собор святой Софии, посмотрите на дворцовый комплекс Топкапы. Обязательно загляните на крытый рынок "Гранд Базар" (Капалы Чарши) за сувенирами.

Закончить день предлагаем в хаммаме, например, в Айясофья Хюррем Султане, который находится в самом центре, недалеко от Айя-Софии. Он построен аж в 1557 году по приказу Роксоланы, знаменитой славянской жены султана Сулеймана Великолепного, и совсем недавно был отреставрирован.

Перелет + отель: от 16 947 рублей на одного на 3 ночи

По России

Казань

Фото: GLOBAL LOOK press

Столица Татарстана красива в любое время года, даже в хмурый февраль. Это удивительный город, интересная смесь татарской и русской культуры: Благовещенский собор соседствует с мечетью Кул-Шариф, в Национальном музее можно посмотреть и на европейского вида кареты, и на тарханный ярлык времен Казанского ханства. Гуляйте, смотрите по сторонам и ищите подобные контрасты.

Обязательно пройдитесь по местному Арбату – улице Баумана – и погладьте бронзового кота Казанского — упитанный кот лежит на топчане в трехметровой беседке, мимо точно не пройдете. Говорят, если погладить его пузо и загадать желание, оно обязательно исполнится. Ну а выполнив эту нехитрую программу, отправляйтесь есть эчпочмаки и чак-чак – в Казани знают толк в выпечке и сладостях.

Билет на поезд: от 5 558 рублей на одного в обе стороны

Гостиница: от 1900 рублей за номер на 3 ночи

Воронеж

Фото: instagram.com/alexeytverskoy

Всего ночь на поезде из Москвы — и вы оказываетесь в красивом городе на берегу реки. Это не самое любимое туристами место, а зря: в городе есть где погулять и на что посмотреть. Воронеж – город с богатой историей, которой он щедро делится с приезжими. Здесь много музеев, мемориалам в память о Великой Отечественной войне, памятников поэтам и писателям, театров. Выделяется необычный памятник котенку с улицы Лизюкова, который когда-то сказал с экранов, что "лучше, чем Воронеж, нет города нигде".

Полюбуйтесь на Благовещенский собор – возведенный не так давно, он уже стал одной из заметных достопримечательностей города и считается третьим по высоте православным храмом России. Зайдите в областной художественный музей им. И. Н. Крамского, где хранится уникальная коллекция древностей Египта, античности, а также западноевропейская и русская живопись XVIII-XX веков. Во время прогулок обращайте внимание на дома – в одном из них, зеленом деревянном здании недалеко от вокзала родился Иван Бунин. Не пройдите мимо памятников Петру I и Белому Биму, псу в натуральную величину. Считается, что погладить его по бронзовому уху – к счастью.

Билет на поезд: от 1 772 рублей на одного в обе стороны

Проживание: от 1 050 рублей за номер на 3 ночи

Владимир

Фото: instagram.com/irinkaabelova

Владимир – один из самых красивых и любимых туристами городов Золотого кольца. Сам город и его область уникальны тем, что здесь сохранилось несколько памятников русской средневековой белокаменной архитектуры, которые внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что отправляйтесь смотреть и фотографировать Успенский и Дмитриевский собор и Золотые ворота. Но и более поздние церкви тоже очень красивы. И обязательно погуляйте по музеям, зимняя погода как раз таким прогулкам способствует.

Полдня оставьте на посещение Боголюбова: здесь расположена одна из красивейших церквей, Покрова на Нерли, построенная в 1165 году на рукотворном холме. Зимой до церкви можно дойти пешком через поле, а если отложите посещение на весну, придется добираться на лодке. До Боголюбова из Владимира можно доехать на автобусе или электричке.

Билет на поезд: от 1 497 рублей на одного в обе стороны

Гостиница: от 1 020 рублей на одного за 3 ночи в хостеле

Выборг

Фото: nortfort.ru

Этот небольшой городок недалеко от Санкт-Петербурга называют окном в Европу – и есть за что. Здесь и правда ощущаешь себя как будто не совсем в России: узкие улочки, островерхие шпили, сдержанная, но при этом яркая архитектура – не такой мы привыкли видеть российскую провинцию.

Старый квартал Выборга можно обежать за полчаса, но, уверены, вы задержитесь здесь подольше. Проведите целый день на красивых улочках, разглядывая старинные дома и заходя греться в гостеприимные кафе. И обязательно выделите время на осмотр Выборгского замка, расположенного на отдельном островке – он основан аж в XIII веке!

А если за несколько дней все же заскучаете, Питер ждет! До него всего час с небольшим на автобусе или электричке.

Билет на поезд до Санкт-Петербурга от 1 876 рублей + 600 рублей на автобус на одного в обе стороны

Гостиница: от 1 650 рублей на одного за 3 ночи в хостеле

 Цены на перелет, поезд и проживание указаны на момент написания текста. Стоимость, указанная в материале, и итоговая цена, могут отличаться. 

Автор: Василий Ручкин13 февраля 2017, 14:05

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