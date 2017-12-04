Назван величайший рождественский фильм в истории

Идеальный фильм для Рождества определили критики британского издания The Independent. По их мнению, это лента "Квартира" американского режиссера Билли Уайлдера.

Почему кинокартина, вышедшая в 1960 году, привлекла внимание журналистов? "Квартира" – идеальный фильм для Рождества. Не такого Рождества, каким мы бы хотели его видеть – с шуршащим огнем камина, колокольчиками, снегом, а реального Рождества. Иногда веселого, иногда скучного, иногда "одинокого", – пишет издание.

"Квартира" была выдвинута на премию "Оскар" в десяти номинациях и получила пять статуэток. Главные роли исполнили Джек Леммон и Ширли Маклейн. Эксперты отметили, что картина дарит зрителям ощущение надежды, несмотря на происходящие в их жизни печальные события.

К новогодним торжествам пользователи Сети традиционно готовят своеобразное "меню" для тех, кому наскучили праздники. К 2017-му зрителям также предлагался рейтинг рождественских фильмов. На первом месте оказалась "Золотая молодежь" 1989 года – история студента, который с первого дня в колледже оказался в компании богатых и образованных буржуа среднего достатка.

На вторую строчку попал "Крепкий орешек". Как отметили составители рейтинга, это отличный выбор для тех, кому надоели новогодние праздники. Корпоратив превращается в катастрофу со взрывами и стрельбой, а спасает всех молодой и симпатичный герой Брюса Уиллиса, который сделал этот фильм классикой американских боевиков.

Далее в списке – "Эдвард Руки-Ножницы". Действие фильма Тима Бертона разворачивается в канун Рождества и дарит зрителю много приятных моментов. А последнее место в рейтинге досталось картине "Рождество, опять" – лирической истории о парне, торгующем елками.