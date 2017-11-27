Звезда шоу "Голос" рассказала о победе на "Евровидении"

"Детское Евровидение – 2017", прошедшее 26 ноября в Тбилиси, выиграла 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Девочка поделилась своими впечатлениями от выступления.

Песня звезды шоу "Голос. Дети" "Крылья" набрала 188 очков, что всего на три больше, чем у 12-летнего Григола Кипшидзе, представившего Грузию. Победительница международного музыкального конкурса до сих пор не может прийти в себя от свалившейся на нее радости от реванша. "Я уже чуть-чуть успокоилась, но до сих пор чувствую себя, как во сне", – цитирует Полину Ura.ru.

По словам девочки, она сильно волновалась и не сразу поняла, что процедура объявления итогов конкурса подошла к концу, сообщает телеканал "360". Девочка пока не решила, что ей делать дальше и как сложится ее дальнейшая творческая судьба. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Богусевич прокомментировала свою победу лаконичной фразой: "Мы это сделали!"

Полина родилась 4 июля 2003 года в Москве. Сейчас она учится в лицее №1586, а также является студенткой Академии популярной музыки Игоря Крутого и артисткой лейбла A-TEENS.

В 2014 году девочка приняла участие в первом сезоне шоу "Голос. Дети", где выступила в команде Димы Билана. В том же году стала обладательницей второго места конкурса "Детская Новая волна". Богусевич является лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна" 2014 года, лауреатом I степени международного конкурса Sanremo junior 2015, обладателем специального приза "Детского радио" и суперфиналисткой конкурса "Битва талантов" в 2016 году.