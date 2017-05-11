Москвича Костова гонят с "Евровидения" за концерт в Крыму

17-летнему россиянину с болгарскими корнями грозят депортация и дисквалификация. Он уже получил предупреждение.

Похоже, отстранением от "Евровидения" российской участницы Юлии Самойловой из-за ее выступления в Крыму киевские власти не насытились. Теперь они проверяют всех конкурсантов на предмет "незаконного нарушения границы Украины".

Первой под подозрение попала армянская представительница Арцвик Арутюнян. Ее упрекнули в посещении Крыма в нарушение постановления правительства Украины. Но все обошлось. Потом украинские спецслужбы взяли на карандаш уроженца России Кристиана Костова, представляющего на смотре европейской самодеятельности Болгарию.

Началось же все, как писали ранее Dni.Ru, с того, что на болгарского конкурсанта напал известный украинский блогер Анатолий Шарий. Он выложил в своем аккаунте информацию, что 17-летний Кристиан мало того что имеет российский паспорт, так еще и побывал три года назад в Международном детском центре "Артек". Причем о посещении Крыма певец рассказывал в одном из интервью перед конкурсом. Шарий подтвердил его высказывания видео, снятом в "Артеке".

Парень пел там 1 июня 2014 года. А закон, признающий полуостров "оккупированной территорией", вступил в силу 15 мая 2014 года, за несколько недель до выступления Костова. И хотя в Службе безопасности Украины (СБУ) говорят, что Кристиан не нарушал украинское законодательство, поскольку посещал Крым до того, как были установлены правила, запрещающие это, о спокойной жизни артисту можно забыть.

Украинский журналист и нардеп Вадим Денисенко связал происходящее с "происками России" и заявил: "Первое, что мы можем констатировать, – у СБУ просто нет времени для того, чтобы проверить – это подлинное видео или нет. Более того, выгнать сейчас певца – это нарваться на глобальный скандал. Не выгнать – нарваться на "зраду" (предательство. – Прим. ред.). Второе, что нужно констатировать, – это та самая и неожиданность, которую организовали россияне, и которую мы не предусмотрели. Насколько здесь серьезная вина СБУ, я не готов говорить".

"Теоретически можно предположить, что россияне сейчас попытаются накручивать звонками рейтинг болгарского певца, чтобы он прежде всего вышел в финал, а затем и занял хоть какое-то место на "Евровидении" (в идеале – выиграл). Также, теоретически, можно предположить, что болгарского певца попытаются активно "накручивать" украинскими звонками. Давайте вспомним, как год назад украинцы дали аномально высокие баллы россиянам", – напомнил нардеп.

"Что нам со всем этим делать? Сейчас – ничего громкого. Просто болгарского певца и Европейский вещательный союз надо предупредить, что ведется проверка и его могут депортировать, если будет подтвержден факт выступления. Во-вторых, вместе с послом Болгарии надо попросить певца дать показания, чтобы он сам сказал, был факт выступления в оккупированном Крыму или нет. И уже после этого надо решать, выгонять его из страны или нет", – написал Денисенко на своей странице в социальной сети.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов считает, что Киев ведет политику двойных стандартов. "Для Киева есть нарушители плохие, такие как Юлия Самойлова, а тут получается нарушитель хороший. Просто, судя по всему, в Киеве побоялись трогать представителя европейской страны – члена Евросоюза. Трогать болгарина оказалось чревато. Поэтому в Киеве решили, что украинцы не заметят, понадеялись на это. Но оказалось, что "сели в лужу" со своими двойными стандартами. И теперь они оказались в глупой ситуации. Чем Юлия Самойлова хуже этого болгарского певца? И то, что сейчас заявляют в СБУ – это не что иное как попытка оправдать собственную глупость, сделать хорошую мину при плохой игре", – заявил Попов в эфире радио Sputnik.

