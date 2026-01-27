Решетова объявила о помолвке Тесты 52-летний Цискаридзе заговорил о женитьбе Игры Сонник

Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни

161

Научиться принимать решения, не ждать удачного момента, постичь силу подсознания и стать главным автором своей жизни – всему этому мы учимся каждый день. Чтобы ускорить этот процесс развития и самопознания, вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 пособий от психологов и коучей.

«Теория «Пусть они…» Отпусти других, выбери себя!», Мел Роббинс

Фото: Литрес

Автор этого бестселлера Мел Роббинс осталась в 41 без работы, с огромными долгами после закрытия неудавшегося бизнеса и почти развалившимися отношениями с мужем. В тот период Мел чувствовала себя неудачницей, очень долго саботировала поиск новой работы и необходимость наладить отношения в браке. А потом она начала потихоньку вытаскивать себя из этого состояния. Поначалу задания к себе были совсем скромными, например, встать с кровати. Постепенно к ним начали прибавляться челленджи посложнее: принять душ, выйти на улицу, отправить одно резюме. Мел двигалась маленькими шажками, анализируя свои ощущения и выписывая действия, которые особенно помогают почувствовать себя лучше. Так появилась эта книга — сборник простых упражнений, психологических техник и искренних рассуждений о том, как важно жить свою жизнь. Подсчет достижений, привычка сравнивать себя с другими, острая реакция на критику — все это нас разрушает, лишает внутренней свободы, а вместе с ней и вдохновения. Эта книга для тех, кто часто тревожится, ругает себя и не верит собственные силы. Возможно, это и есть ваш первый шажок к переменам.

«Когда взрослый – это ты. Из самозванца – в главного героя своей жизни», Екатерина Суратова

Фото: Литрес

Многим знакомо это чувство: вы давно уже взрослый, но будто постоянно ждете, что кто-то подскажет, как правильно жить. Было бы классно, но, увы, так не работает… В этой книге психолог Екатерина Суратова разбирает паттерны, которые достаются нам от семьи и окружения, укрепляются с годами и лишают власти над собственной жизнью. Быть взрослым — не значит быть несгибаемым и всегда разумным. Это значит видеть путь, который ты не выбирал, и иметь смелость свернуть с него. Это значит принимать решения, нести ответственность, разделять вещи, на которые вы можете повлиять и те, что от вас не зависят. Звучит одновременно сложно и высокопарно, но на деле «взрослость» — это классный инструмент, решающий множество проблем. И пока все ищут «внутреннего ребенка», автор книги предлагает познакомиться со своим «внутренним взрослым», почувствовать его надежность и научиться ему доверять. Книга учит терпению и наблюдательности, а еще помогает «заземлиться» и свериться с реальностью тем, кто любит погружаться в фантазии или утопает в тревоге. В общем, она будет полезна нам всем.

«Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень», Татьяна Мужицкая

Фото: Литрес

«Роман с самим собой» — это не мотивационный манифест и не инструкция «как стать идеальным». Это честный и местами очень смешной (стоит отметить, что у Мужицкой отличное чувство юмора) разговор о том, как наконец перестать воевать с собой. Психолог предлагает взглянуть на любовь к себе без лишнего пафоса и эзотерического тумана и наконец-то разобраться, о чем же идет речь. Любовь к себе — это не эгоизм, а свобода выбора, ясность желаний и ответственность за собственную жизнь. В книге есть много упражнений для укрепления самооценки и поиска внутренней опоры. Автор объясняет, почему мы так часто теряем фокус, зачем бесконечно отвлекаемся на «всякую хрень» и как вернуть себе контакт с телом, чувствами и истинными потребностями. Простым языком она говорит о сложных вещах: взрослом поведении, управлении хаосом мыслей, борьбе с тревогой и балансе между «хочу» и «надо». Татьяна Мужицкая не обещает мгновенных перемен, но помогает выстроить устойчивые отношения с самым важным человеком в вашей жизни — с собой. И, возможно, именно с этой книги начнется ваша самая красивая история любви.

«Купи себе эти чертовы лилии. И другие целительные ритуалы для настройки своей жизни», Тара Шустер

Фото: Литрес

Эта книга для тех, кто однажды поймал себя на мысли: вроде бы все хорошо, но радости в жизни почему-то мало. Ее автор Тара Шустер прошла через выгорание, потери и другие психологические травмы. Все это на разных этапах случается почти с каждый человеком, однако не всем удается сохранить чувство новизны, умение удивляться и радоваться маленьким событиям. Автор считает, что с годами мы привыкаем «функционировать», но не жить, занижая для себя планку счастья. Шустер предлагает разобраться с тем, что когда-то было вытеснено и обесценено. По ее мнению, даже маленькие травмы заслуживают внимания. Проработав собственные «слабые места», автор составила список рекомендаций, которые помогали ей справляться с трудными временами. Среди них: ритуалы заботы о себе (те самые цветы, вынесенные в заголовок книги), внедрение маленьких полезных привычек, психотерапевтические техники. Стоит отметить, что большинство «заданий» этой книги приятные — они учат баловать себя, развивать чувствительность к собственным потребностям и почувствовать устойчивую почву под ногами в этом быстро меняющемся мире.

«Сила вашего подсознания. Как получить все, о чем вы просите», Джозеф Мэрфи

Фото: Литрес

Этот бестселлер Джозефа Мэрфи — одна из самых известных попыток объяснить, почему наши желания сбываются или нет и при чем тут сила мысли. Никакой эзотерики — автор обращается к вопросам подсознания. Оно хранит в себе внутренние установки и страхи, а неосознанные ожидания формируют сценарии жизни: от карьерных поворотов до личных отношений и финансовых выборов. Даже те мысли и эмоции, которые мы считаем случайными, продолжают работать фоном и влиять на результат. Поэтому вопрос «почему у меня не получается?» часто (разумеется, не всегда) связан с внутренними программами, а не внешними обстоятельствами. В книге собраны практики и наблюдения, помогающие научиться слышать себя, управлять эмоциональными реакциями и мягко перенастраивать привычные модели мышления. Мэрфи объясняет, как формулировать намерения и цели, работать с воображением и вниманием к деталям. Автор не обещает чудес, но мягко помогает избавиться от ограничивающих паттернов.

27 января 2026, 03:17
Фото: freepik.com
Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами

Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес

Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами

Что может быть приятнее, чем за чашкой чая погрузиться в чтение уютной книги, когда за окном непогода? Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 очень разных романов для домашнего зимнего досуга – от английского детектива до семейной саги. «Убийства на выставке собак.

"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы

Серость за окном и предновогодняя гонка высасывают последние силы? Расскажем, где искать лекарство от усталости и холода. В издательстве "Эксмо" нашли идеальную формулу для создания новогоднего настроения.

5 уютных детективов с интригующим сюжетом

Популярный жанр уютного детектива на самом деле давно вам знаком – например, к нему можно отнести английскую классику, романы Агаты Кристи и Артура Конан Дойла. Эти загадочные истории о сыщиках и преступниках особенно приятно читать в домашней атмосфере, когда за окном холодный конец осени. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 именно таких уютных детективов, от которых невозможно оторваться. "Убийства на выставке собак.

Книги согревают и обнадеживают: 5 добрых историй о семье, любви и дружбе

Когда за окном холодно и серо, книги становятся не просто развлечением, а способом согреться душой осенним вечером. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 романов, которые отлично сочетаются с пледом и чаем, а заодно возвращают веру в добро и маленькие бытовые чудеса. "Глиняный мост", Маркус ЗусакМаркус Зусак, популярный австрийский писатель и автор бестселлера "Книжный вор", в своем творчестве фокусируется на темах взросления, переходного возраста и поисков своего "я" в изменчивом и непредсказуемом мире.

Красивые книги для красивой осени: смотрим лучшие новинки

Не знаете, с чего начать свою осень? Начните с новых книг! Собрали для вас самые интересные книжные релизы последних месяцев: разные по жанрам, но одинаково интересные. Наталья Тимошенко – Последнее отражение Воровка Лу приходит в себя в заброшенном сарае, связанная и с ясным ощущением, что неприятности — это еще мягко сказано.

