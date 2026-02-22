Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Воскресенье 22 февраля

15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого

Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого
253

Время нелинейно, а прошлое всегда влияет на настоящее. Об этом размышляют многие писатели, пытающиеся постичь природу человеческой памяти.

Почему в воспоминаниях все часто кажется прекраснее, чем было на самом деле? Часто ли память нас обманывает? И можно ли избавиться от груза былых травм и обид? Ответ на эти и многие другие вопросы ищите в романах, которые мы выбрали для вас вместе с книжным сервисом Литрес.

«Элегии для N.», Александр Иличевский

Фото: Литрес

«Элегия для N.» — это книга-путешествие по внутреннему миру человека, который пытается понять себя через возвращение к прожитому. Александр Иличевский соединяет в одном тексте личную историю, размышления о времени и о выразительных средствах языка. В романе нет линейного сюжета — это импрессионистический текст, в котором герой движется сквозь пространство памяти: от московских лет юности до жизни в Америке, от научных открытий к любви, от поэзии к физике.

Каждый эпизод становится не столько воспоминанием, сколько попыткой уловить смысл случайных встреч и утраченных связей. Автор также размышляет о формировании личности под влиянием культуры, книг, знаний и чувств. Он задается вопросом: где же истинный «я», а где всё то, что мне навязали извне? Фрагментарная структура романа напоминает мозаику: отдельные сцены, мысли и образы складываются в цельный портрет человека. Для Иличевского мышление — это форма существования, а память — единственный способ сопротивляться одиночеству и утрате. Книга понравится поклонникам многослойной интеллектуальной прозы и красивого русского языка.

«Крууга», Анна Лужбина

Фото: Литрес

Пронзительный роман Анны Лужбиной, в котором образ глухой деревни становится символом уходящего прошлого. В центре повествования — Ярик, мальчик из загадочной карельской глуши. Там, где он живет, звучат голоса предков, а мир словно населен духами и ожившими героями сказок. Привычная жизнь Ярика рушится с появлением в деревне чужаков — семьи, приносящей с собой иной ритм, другие правила и новое представление о «нормальности». Столкновение двух миров — условно «традиционного» и современного — становится для Ярика точкой внутреннего перелома. Он начинает остро чувствовать, как прошлое ускользает, настоящее тревожит, а будущее пугает неизвестностью. Особенно важны для романа три женских образа — каждый из них символизирует свою временную эпоху и становится для юного героя нравственным ориентиром.

Этот роман взросления подсвечивает подростковые проблемы: внутреннюю и внешнюю трансформацию, потерю идентичности и мучительные поиски новых опор. А еще книга позволяет перенестись в фантазийное северное пространство, где миф становится частью реальности. Книга понравится поклонникам магического реализма.

«Зверобой», Ксения Буржская

Фото: Литрес

Когда-то Марьяна была близка с отцом, который работал энтомологом. Их объединяли долгие вылазки за город, разговоры и хрупкий мир, где насекомых можно было разложить по коробкам и подписям. Потом семья распалась, и с уходом папы исчезло ощущение опоры. В жизни Марьяны пришли пустота и недосказанность. Повзрослев, она снова и снова тянется к тем, кто не способен ответить ей взаимностью. Ее чувства становятся ловушкой: холодная и властная Ольга, случайный и чужой Демьян… Попытки построить «нормальную» жизнь только усиливают внутреннюю растерянность.

Любовь в этом романе — не спасение, а болезненная зависимость, похожая на вязкое болото. Смерть отца заставляет Марьяну вернуться к прошлому — к пыльной коллекции насекомых, детским воспоминаниям и тем словам, которые так и не были сказаны. Героиня пытается понять, откуда берется ее жажда недоступного и можно ли разорвать этот порочный круг. Роман Ксении Буржской — это психологическая проза о 90-х, взрослении, хрупкости привязанностей и поиске здоровых отношений.

«Эффект искаженных желаний», Юлия Ефимова

Фото: Литрес

Захватывающий роман digital-автора Литрес Юлии Ефимовой начинается как почти анекдотичная история о встрече выпускников, но очень быстро превращается в напряженный психологический триллер. Пятнадцать лет назад они были «стаей» — подростковой компанией с собственными правилами и иерархией. Сегодня каждый из них живет своей жизнью: кто-то стал влиятельным чиновником, кто-то — примерным семьянином, кто-то балансирует на грани депрессии. Прошлое, казалось бы, давно осталось позади, но именно оно вновь собирает их вместе в родном Хабаровске. Эта встреча организована не случайно. Всех участников связывает тайна, о которой они предпочли бы никогда не вспоминать. Однако человек, заставивший их вернуться, явно знает больше, чем должен.

В повествовании переплетаются две линии — современность и события начала 21 века, а связующим символом становится странный талисман в виде сойки, обещающий исполнение желаний. Только желания, как выясняется, сбываются всегда не так, как мы ожидаем… Героям предстоит оказаться в тайге лицом к лицу не только с реальной опасностью, но и с самими собой. Маски спадут, а прошлое продолжит управлять настоящим — и вырваться из этой ловушки будет очень сложно.

«Овидий-роман», Егор Зернов

Фото: Литрес

Экспериментальный роман Егора Зернова — попытка разобраться, кем мы себя считаем и кто на самом деле говорит от нашего имени. Что скрывается за абстрактным «мы»: поколение, художественная среда, культурное сообщество или просто набор разрозненных голосов? Текст выстроен как мозаика: из эссе, внутренних монологов, сценических фрагментов и документальных зарисовок повседневности. Здесь соседствуют студенческие разговоры, кофейни, ночные рейвы и внезапные философские размышления.

Центральная фигура в романе — образ Овидия, римского поэта, изгнанника и свидетеля исторического перелома. Его судьба неожиданно рифмуется с опытом современного человека: античные мифы и биография поэта становятся зеркалом, в котором отражаются сегодняшние тревоги, культурные кризисы и чувство утраты опоры. Прошлое и настоящее сплавляются в единый поток, где границы между эпохами стираются.

Шоу-бизнес в Telegram

22 февраля 2026, 15:14
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности

Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес

По теме

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам

5 книг, в которые стоит погрузиться до конца новогодних каникул

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам

Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам
Здесь есть все – отважные истории о настоящих героях, вдохновляющие рассказы о великих женщинах, захватывающие детективы и трогательные повести о дружбе. Скоро праздники, и перед многими родителями встает вопрос: что подарить ребенку, чтобы порадовать и удивить? Ответ прост: подарите ему новое приключение! Ведь каждая хорошая книга — это билет в удивительный мир, где можно стать детективом, спасти друга или отправиться в путешествие сквозь время.

Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности

Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности
Эта подборка от книжного сервиса Литрес объединяет пять современных романов, написанных в духе новой искренности – честной и глубоко личной прозы. Герои этих историй не боятся близости, они показывают уязвимость и не скрывают эмоций.

Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни

Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни
Научиться принимать решения, не ждать удачного момента, постичь силу подсознания и стать главным автором своей жизни – всему этому мы учимся каждый день. Чтобы ускорить этот процесс развития и самопознания, вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 пособий от психологов и коучей. «Теория «Пусть они…» Отпусти других, выбери себя!», Мел РоббинсАвтор этого бестселлера Мел Роббинс осталась в 41 без работы, с огромными долгами после закрытия неудавшегося бизнеса и почти развалившимися отношениями с мужем.

Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами

Тепло слов: 5 романов с обволакивающей атмосферой, которая согреет зимними вечерами
Что может быть приятнее, чем за чашкой чая погрузиться в чтение уютной книги, когда за окном непогода? Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 очень разных романов для домашнего зимнего досуга – от английского детектива до семейной саги. «Убийства на выставке собак.

"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы

"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы
Серость за окном и предновогодняя гонка высасывают последние силы? Расскажем, где искать лекарство от усталости и холода. В издательстве "Эксмо" нашли идеальную формулу для создания новогоднего настроения.

Выбор читателей

21/02СбтНи в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21/02СбтЗа это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 20/02ПтнАндрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 22/02ВскНи копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 21/02СбтПроменяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 21/02СбтВоробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы