Суббота 6 декабря

"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы

"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы
268

Серость за окном и предновогодняя гонка высасывают последние силы? Расскажем, где искать лекарство от усталости и холода.

В издательстве "Эксмо" нашли идеальную формулу для создания новогоднего настроения. 8 декабря в 18:00 в прямом эфире на странице VK "Эксмо" зрителей ждет не просто презентация новинок, а настоящее иммерсивное шоу по мотивам "Рождественской истории" Диккенса. Главный герой, современный мистер Скрудж, в отчаянии будет пытаться согреться, сжигая книги. Но не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы доказать: настоящее тепло — то, что рождается внутри, когда ты открываешь хорошую историю.

"Эта история — наш ответ зимней хандре, — поделился с нами генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. — В эпоху цифровизации мы все иногда чувствуем себя немного Скруджами. В этом шоу мы хотим напомнить, что настоящая теплота рождается от живого слова, от историй, которые учат нас любить, прощать и верить".

Что ждет зрителей?

Это будет настоящее погружение, созданное силами Московского драматического театра им. С. Есенина. Вы совершите эмоциональное путешествие от ледяного дома Скруджа до уютной гостиной Духа Семьи, заглянете на поляну сожженных подарков и даже побываете во дворце у юных принцесс, гадающих на суженого.

Главными героями вечера, конечно, станут книги: от сборника русской классики "Зимние истории" и автобиографии Игоря Акинфеева до целой россыпи уютных рождественских романов, которые заставят поверить в чудо.

Шоу-бизнес в Telegram

6 декабря 2025, 12:11
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения

Фото: &quot;Литрес&quot;
Фото: &quot;Литрес&quot;
Фото: &quot;Литрес&quot;
Фото: &quot;Литрес&quot;
Фото: &quot;Литрес&quot;

