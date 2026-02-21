Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам

Скоро праздники, и перед многими родителями встает вопрос: что подарить ребенку, чтобы порадовать и удивить? Ответ прост: подарите ему новое приключение! Ведь каждая хорошая книга — это билет в удивительный мир, где можно стать детективом, спасти друга или отправиться в путешествие сквозь время.

Наша подборка создана специально для тех, кто ищет не просто подарок, а впечатления на всю жизнь. Вы найдете книги для детей разного возраста: от трехлетних малышей до вдумчивых подростков. Подарите ребенку книгу и вы подарите ему целую вселенную!

Добрая и динамичная история об отважной полицейской машинке по имени Полли. Когда в городе пропадает любимый всеми детьми фургончик с мороженым, старшие коллеги не спешат на помощь, но маленькая Полли не боится трудностей. Она решается на одиночное расследование по сладким следам из стаканчиков и ложечек.

Книга учит ребенка ответственности и взаимопомощи. Яркие, живые иллюстрации на каждой странице превращают чтение в настоящее приключение, которое надолго запомнится малышу.

Мальчики, прославившие Россию. Книга 2

Лучший подарок к 23 февраля для мальчика 7–10 лет, который поможет воспитать настоящий характер. Что объединяет великого полководца и знаменитого хирурга? В детстве они тоже боялись темноты, получали двойки и мечтали о несбыточном. Эта книга открывает секрет: героями не рождаются — ими становятся. На ее страницах оживают 20 удивительных судеб: вот маленький Миша Лермонтов сочиняет первые стихи, вот Саша Покрышкин впервые видит самолет и замирает от восторга, а Коля Пирогов решает, что обязательно станет врачом. Каждый рассказ — как мостик из прошлого в настоящее, позволяющий ребенку увидеть в великих людях обычных мальчишек, которые смогли достичь невероятного.

Ульф Бланк — Три юных детектива. Место преступления: скейт-парк

Захватывающая история для юных любителей головоломок, которые обожают приключения и спорт. Трое неразлучных друзей — Юстус, Питер и Боб — снова берутся за дело! На этот раз загадочные события происходят в скейт-парке, где во время соревнований один за другим выбывают лучшие участники. Друзьям предстоит выяснить, кто и зачем мешает честной борьбе. Это отличный подарок к 23 февраля для мальчиков, которые ценят детективный жанр, динамичные сюжеты и истории о настоящей дружбе и взаимовыручке.

Фрауке Шойнеманн — Йо и Йомото. Портал в Кинко (#1)

Представьте: вы открываете школьный шкаф, а оттуда вываливается… ваш любимый герой из манги. Вживую. С мечом и в настоящем костюме ниндзя. Именно так начинается самое невероятное приключение в жизни обычного подростка Йо. Теперь у него есть друг, который умеет исчезать в дыму и… совершенно не знает, как вести себя в обычной школе. Но за веселыми историями скрывается серьезная опасность: мир, откуда пришел Йомото, на грани гибели.

Эта книга о том, как важно быть рядом, когда друг попал в беду, и о том, что даже самый крутой супергерой иногда нуждается в поддержке обычного школьника.

Гульшат Абдеева — Призрак Луна-парка



Каникулы в большом городе, Луна-парк, аттракционы, сладкая вата и… настоящий призрак! Четверо друзей — Артур, Роза, Виола и Люк — приезжают в столицу, чтобы отдохнуть, но вместо этого получают новое расследование. Ночью по парку носится белый силуэт, и у ребят есть фотографии, подтверждающие это. Только вот проблема: взрослые не верят, друзья спорят, а время идет. Удастся ли юным детективам разобраться, где правда, а где вымысел, прежде чем загадочный призрак нанесет новый визит?

Книга показывает, как важно работать в команде, слушать друг друга и не бояться того, что кажется непонятным.

Девочки, прославившие Россию. Книга 2

Быть девочкой — значит быть сильной. Иногда эта сила тихая, как у Марии Волконской, которая отправилась за мужем в Сибирь. Иногда — яркая, как у Майи Плисецкой, покорившей своим танцем весь мир. А иногда — творческая, как у художницы Зинаиды Серебряковой, сумевшей сохранить красоту даже в трудные времена. Эта книга рассказывает о двадцати удивительных женщинах, чьи имена вписаны в историю России золотыми буквами. Но главное — она показывает, что все они когда-то были просто девочками, которые мечтали, учились, ошибались и пробовали снова. Истории, собранные здесь, вдохновят современных девчонок верить в себя, не бояться быть разными и смело идти к своей мечте.

Холли Вебб — Котенок Пикси, или Самый маленький друг (выпуск 58)

Иногда для того, чтобы обрести уверенность, нужен кто-то очень маленький и пушистый. Зара переезжает в новый город и чувствует себя потерянной: вокруг чужие лица, сестра быстро нашла подруг, а она все еще одна. Но однажды в доме появляется крошечный черно-белый котенок из приюта, которого называют Пикси. С этого момента жизнь девочки меняется: ради малыша нужно быть сильной, заботиться, защищать. И именно это помогает Заре раскрыться и найти настоящих друзей.

Книга о том, что любовь к животным делает нас лучше, а настоящая дружба способна исцелить любую тоску.

Winx. Волшебство внутри. Официальный активити-гид по миру Винкс

Настоящий подарок для всех поклонниц фей Винкс! Этот яркий активити-фанбук позволит девочкам погрузиться в мир любимых героинь, узнать их секреты и интересные факты. Внутри — множество увлекательных заданий: тесты, загадки, раскраски и страницы, которые можно заполнять своими любимыми цветами. Это не просто книга, а личный дневник с элементами творчества, который поможет ребенку проявить фантазию и лучше узнать своих кумиров. Отличный подарок к 8 марта для творческой девочки, которая обожает волшебство и яркие истории.

Люси Мод Монтгомери — Энни из Зеленых Мансард (ил. Е. Комраковой)

Представьте себе девочку с огненно-рыжими волосами и таким же огненным воображением. Девочку, которая способна превратить обычный пруд в Озеро Сияющих Вод, а серый день — в праздник. Энни Ширли по ошибке попадает в семью, которая ждала мальчика-сироту для помощи по хозяйству. Но вместо помощника они получают ураган фантазий, бесконечных историй и удивительной жизнерадостности.

Это книга о том, как один человек может изменить мир вокруг себя, просто оставаясь собой. Новое издание с иллюстрациями Екатерины Комраковой делает эту историю еще более теплой и волшебной. Каждая страница словно светится изнутри тем самым светом, который несет в себе маленькая Энни.

Холли Вебб — Загадка закрытого ящика (#1)

Знакомьтесь: Мейзи Хитчинс, двенадцатилетняя жительница викторианского Лондона, у которой есть одна заветная мечта — стать детективом. Правда, пока ей не доверяют ничего серьезнее, чем поиск потерянных перчаток. Но все меняется, когда ее знакомого Джорджа обвиняют в краже денег из ящика, который был заперт на ключ! Как можно украсть из закрытого ящика? И кто настоящий вор? Вместе с очаровательным песиком Эдди Мейзи начинает расследование, которое приведет ее в самые неожиданные места.