Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности

152

Эта подборка от книжного сервиса Литрес объединяет пять современных романов, написанных в духе новой искренности – честной и глубоко личной прозы.

Герои этих историй не боятся близости, они показывают уязвимость и не скрывают эмоций. Если вам давно хотелось почитать о настоящих чувствах и сложных человеческих отношениях, то выбирайте любое из этих произведений.

«Скажи мне шепотом», Мерседес Рон

Фото: Литрес

Иногда прошлое возвращается, чтобы проверить на прочность все, что ты успела построить. Камилла давно научилась жить по собственным правилам: не привязываться, держать дистанцию и контролировать эмоции. Девушке казалось, что она полностью управляет своей жизнью, пока Ками не встретила братьев Ди Бьянко. С ними связано так много воспоминаний: первая влюбленность, беззаботная юность, важные слова, произнесенные вслух. Один из братьев вызывал у Камиллы самые нежные чувства, а другой давал ощущение опоры и стабильности. Теперь повзрослевшая героиня не может разобраться, кого же она по-настоящему любит. В этом любовном треугольнике страдают все, но выйти из него волевым решением не может ни один из персонажей.

«Скажи мне шепотом» — не просто чувственный роман о выборе между двумя людьми. Это история о внутреннем конфликте, страхе близости и детских травмах. Автору удается держать напряжение от первой до последней страницы — оно строится на недосказанности, мимолетных взглядах, прикосновениях и обрывках воспоминаний. Герои очень стараются поступать правильно, но возможно ли это в такой запутанной ситуации?

«Секунда между нами», Эмма Стил

Фото: Литрес

Иногда чтобы понять, почему отношения в паре рушатся, нужно посмотреть на них не изнутри, а со стороны. Когда Робби и Дженн оказываются на грани катастрофы, привычная реальность перестает существовать, а время идет вспять. Робби получает невероятную возможность — попасть в мир чужой памяти и заглянуть в прошлое женщины, которую он когда-то любил. Перед ним разворачивается истинная жизнь Дженн: ее детство, случайные встречи, первая любовь, важные выборы, обиды и предательства, самые счастливые и самые трагические моменты.

Чем больше Робби узнает о Джен, тем яснее осознает: их история любви сложнее, чем казалось, а расставание не было случайностью. Цепочка событий запустилась еще много лет назад, а болезненный финал отношений был предопределен множеством событий, случившихся еще до знакомства героев. Это многослойный психологический роман с элементами фантастики, служащими для лучшего раскрытия темы семейных отношений, влияния непроработанных травм на человека и его отношения с близкими людьми.

«Трудно быть человеком», Мэтт Хейг

Фото: Литрес

Что, если величайшее научное открытие окажется слишком опасным для человечества? Когда профессор математики Эндрю Мартин приближается к разгадке одной из главных тайн мироздания, в игру вступают внешние силы. И им невыгодно, чтобы люди узнали правду. В одно мгновение ученый исчезает, а на его месте появляется существо, внешне неотличимое от Эндрю. Его точная копия должна стереть все следы открытия и как можно быстрее завершить миссию. Но для этого новому «Эндрю» приходится жить жизнью обычного человека: делить быт с семьей профессора, читать лекции, общаться со студентами, чувствовать их страхи, слабости и радости.

Постепенно холодный наблюдатель начинает замечать странные вещи… Они просто не укладываются в его логику! Откуда берутся привязанность, юмор, любовь, музыка, вкус простой еды и боль утрат? Все это кажется искусственному человеку нерациональным. Чем глубже он погружается в земную реальность, тем сложнее становится выполнить задание и сохранить дистанцию. Этот роман — философская научная фантастика о том, что такое человечность и что значит быть по-настоящему живым.

«Маленькие птичьи сердца», Виктория Ллойд-Барлоу

Фото: Литрес

Сандей живет в тихом провинциальном городке и с трудом ориентируется в мире человеческих отношений. Чтобы понимать людей, она изучает справочники по этикету и фольклор. Все это помогает ей расшифровывать чужие слова, считывать интонации и мимику. Единственный по-настоящему близкий человек для нее — дочь по имени Долли, но та взрослеет и постепенно отдаляется. Появление новых соседей, харизматичной лондонской пары Виты и Ролло, нарушает обычное течение жизни Сандей. Долли все чаще проводит время у них, становится замкнутой и скрытной, а ее мама чувствует нарастающую тревогу: слишком многое в их идеальной жизни кажется ей непонятным и тревожным.

Роман показывает, как взаимодействуют с окружающим миром люди с аутистическим спектром, и как эта особенность влияет на отношения между родителями и детьми. Повествование ведется от лица Сандей, поэтому читатель видит мир ее глазами: с вниманием к деталям, интонациям и невидимым сигналам. Увы, они понятны всем остальным, но часто остаются недоступными для героини, как бы она сама ни старалась.

«Сто лет», Хербьёрг Вассму

Фото: Литрес

Эта семейная сага норвежской писательницы Хербьёрг Вассму разворачивается на протяжении века и рассказывает о судьбах трех женщин разных поколений. Сара Сусанне, ее дочь Элида и внучка Йордис живут на суровом севере, где сама природа придает особый накал их личным драмам. Частные жизни переплетаются с историческими потрясениями XIX–XX веков. Каждая из героинь по-своему ищет опору в мире, где женщинам отведена тяжелая и часто бесправная роль. И несмотря на то, что каждый день героинь — это борьба за выживание, они успевают радоваться, любить и замечать прекрасные моменты.

Вассму пишет с редкой сдержанной искренностью: без морализаторства и лишних слов, но с глубоким сочувствием к своим героям и их прошлому. Книга становится не просто семейной сагой, а проникновенным размышлением о том, как судьбы предков продолжают жить в нас, формируют настоящее, а иногда и дают силы идти дальше.

8 февраля 2026, 15:36
Фото: freepik.com
Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни

Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес
Фото: Литрес

