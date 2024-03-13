5 книг, поднимающих темы, о которых не принято открыто говорить в обществе

Развод пары, которая всем казалась идеальной, положение азиатской женщины в западном обществе, разврат и другие причуды очень богатых людей… Темы очень разные, но их объединяет одно – говорить об этом сложно, а иногда даже неприятно. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять электронных и аудиокниг, авторы которых нажимают на болевые точки.



Digital-автор платформы Литрес Самиздат Алексей Корнелюк в своем новом романе затрагивает очень некомфортную и болезненную тему. Что чувствует человек, который ждет собственной смерти в ближайшем будущем? Как он справляется со страхом неминуемого конца? Может ли он преодолеть панику и трезво оценить жизнь, которая подходит к финалу? Писатель использует необычную метафору — главный герой не страдает от неизлечимого заболевания, а погибает в авиакатастрофе. После смерти он вновь просыпается тем же утром, когда случилась трагедия, и заново переживает весь ужас. Только теперь он знает, что смерть неминуемо наступит через несколько часов… Костя хочет вырваться из этой жуткой временной петли, и для этого ему нужно пересмотреть всю свою жизнь: мысли, решения, поступки, отношения с близкими. Динамичный и в то же время глубокий роман заставляет задуматься о том, как мы проводим каждый день, не откладываем ли важное на потом и не слишком ли суетимся, забывая о своих истинных желаниях.

Развод — это почти всегда крах надежд и горечь утраты любви. Однако часто расставание осложняется давлением со стороны окружающих. Герои этой аудиокниги не знают, как сказать всей своей многочисленной семье о решении развестись. Они казались идеальной парой: любовь с первого взгляда, красивая свадьба, желанные дети… А потом все рассыпалось. Кьяра — типичная «отличница», которая боится расстроить других. Женщина очень старалась быть для всех хорошей и поддерживать «фасад» брака, а Макс, кажется, давно уже устал и не хочет бороться за отношения. Супруги только собрались с духом, чтобы объявить близким о разводе, как попали на вечеринку-сюрприз в честь пятнадцатилетия их союза. На годовщину им подарили путевку в романтическое путешествие в Нью-Йорк. Макс и Кьяра не нашли в себе сил сказать правду — очень уж не хотелось расстраивать друзей и родственников… Они едут. Эта поездка или поставит жирную точку в их истории, или даст новую надежду. Или есть еще третий вариант развития событий, совершенно неочевидный?

Американская писательница китайского происхождения Дженни Тинхуэй Чжан написала свой дебютный роман, ставший бестселлером Amazon два года назад. Автор затрагивает остросоциальные темы: расовое неравенство в США, проблемы мигрантов, женщин и незащищенных слоев населения. Действие начинается в конце XIX века, китайскую девушку Дайюй силой привозят в Америку. Она потеряла все — родителей, родину, привычную жизнь… В это время в Новом свете царят антикитайские настроения — в 1882 году принят знаменитый Акт об исключении китайцев, запрещавший иммиграцию представителей этой национальности. Но Дайюй уже здесь и ей приходится принимать правила игры. Когда-то девушка мечтала заниматься каллиграфией, но судьба привела ее в публичный дом в Сан-Франциско, заставила скитаться по штатам и создавать себя заново. Чуждая культура совершенно непонятна Дайюй, а каждый человек становится потенциальной угрозой. Однако в героине намного больше силы, чем она сама могла представить.

Трилогия «Улей» digital-автора платформы Литрес Самиздат Алекса Д стала очень популярной и собрала множество положительных отзывов читателей. Автор выбрал пикантную тему: какие желания и соблазны возникают у людей, у которых есть абсолютно все? Роскошь уже наскучила, беспорядочный секс — тоже… Им хочется острых, очень острых ощущений. «Улей» — не просто элитный публичный дом, где воплощаются любые фантазии. Это целая корпорация, работающая для самых взыскательных клиентов по всему миру. Скучающие богачи отправляются на остров, где начинается смертельная игра. Каждый тянет одеяло на себя, придумывая все новые и новые испытания, проявляя жестокость и милосердие, ненависть и любовь. От захватывающего романа сложно оторваться — резкие повороты сюжета постоянно держат в напряжении, несмотря на чувство омерзения, которое вызывают поступки некоторых героев. Книга станет настоящей эмоциональной встряской — в ней есть и эротические сцены, и убийства, и неожиданные проблески человечности. Наслаждайтесь!

Роман филолога и специалиста по древнегреческой литературе Дженнифер Сэйнт предлагает новый взгляд на мифологию — современный и нестандартный. В основе сюжета — миф об Электре, дочери царя Агамемнона, воевавшего с Троей. Электра знает, что ее мать Клитемнестра одержима идеей кровавой мести мужу, так как из-за Агамемнона погибла ее старшая дочь. Отношения между двумя женщинами напряженные, — Электра хочет справедливости, но в то же время не желает смерти любимого отца. Ей жаль Клитемнестру, но девушка не считает, что мать вправе лишать кого-то жизни. Третий мощный женский образ этого романа — троянка Кассандра, обладающая пророческим даром. Она видит будущее, понимает все причинно-следственные связи и может предотвратить трагедию. Но, увы, Кассандре никто не верит, — ведь она всего лишь наложница царя. Дженнифер Сэйнт удалось не просто заново переосмыслить миф, но и превратить его в глубокий, увлекательный роман, поднимающий темы мести, социального неравенства, сложных отношений между родственниками.