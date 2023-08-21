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Понедельник 21 августа

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5 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону

5 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону
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Главное в детективе – реалистичность в сочетании с неожиданностью. Вслед за классиками жанра пришло новое поколение, которое смело вплетает в сюжеты расследований мистику и саспенс. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку книг современных мастеров самого логичного из всех жанров.

«Признания», Канаэ Минато

Фото: Литрес

Японская писательница Канаэ Минато уже в 13 лет считалась мастером жанра иямису, исследующего тёмные стороны человеческой психики. Поэтому никого не удивило, что её первый «взрослый» роман стал бестселлером, за что получил премию книготорговцев. В него автор вложила весь свой опыт придумывания историй, этому она училась, читая классиков детектива Эдогаву Рампо, Мориса Леблана и Агату Кристи. Вслед за ними молодой автор предлагает с головой погрузиться в тайны и загадки гибели четырёхлетней Манами – дочери учительницы Юко Моригути. Тело девочки нашли в школьном бассейне, полиция сочла это несчастным случаем. Но мать знает правду – её дитя убили одноклассники, и она намерена преподать им урок чудовищной мести.

«Дебютная постановка. Том 1», Александра Маринина

Фото: Литрес

Большую часть своей жизни Александра Маринина посвятила исследованию феномена преступности. Уже в начале своей карьеры в звании лейтенанта милиции она изучала личность преступника с аномалиями психики, а также преступника, совершившего повторные насильственные преступления. А с 1987 года занималась анализом и прогнозированием преступности. Завершив карьеру подполковником милиции, Маринина сконцентрировалась на писательстве. В книги она вложила все свои знания о психологии преступлений. На этот раз речь идёт не только о таинственном убийстве знаменитого певца и любимчика Брежнева, но и о нескольких поколениях семьи милиционеров. Одно из самых громких дел 1960-х не было раскрыто, продолжить его предстоит полвека спустя. Журналист Пётр Кравченко и легендарная Анастасия Каменская считают, что начать надо с того, чтобы подробно исследовать личность убитого и его контакты.

«Амнезия», Ти Джей Бриртон

Фото: Литрес

Свою карьеру Тимоти Джеймс Бриртон начинал как сценарист. Окончив Киноакадемию Нью-Йорка, он несколько лет проработал в индустрии фильмов и сериалов. Свой первый роман он решил написать в двадцать девять лет, а спустя ещё какое-то время окончательно определился со «своим» жанром. Им стал триллер. Сейчас в его библиографии более двух десятков романов. Этот – один из самых завораживающих. В центре сюжета – история психотерапевта Эмили Линдман. Пятнадцать лет назад ей довелось посотрудничать с полицией в рамках довольно странного дела. Она провела несколько сеансов для мальчика Тома, на глазах которого произошла жестокая расправа матери над его отцом. Спустя годы женщина узнала Тома в бойфренде своей дочери и стала получать странные письма от того, кто хочет «вернуть свою маму».

«Семь разгневанных богинь», Наталья Андреева

Фото: Литрес

Наталья Андреева – автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат – написала свой первый роман в 1990-е годы. Тогда творчество стало для неё способом приложения своих сил, когда старый уклад, принятый в стране, рушился. С годами к автору остросюжетных романов пришло признание – большая часть её книг была экранизирована. В этом романе классический детективный сюжет обогащён интригой мести. Бизнесмен Леонид Петровский убит. Оказывается, что мотив может быть не только у его конкурентов, но и у каждой из окружающих его женщин. В этом убеждён Женя Снегин – следователь, работающий под прикрытием. Играя роль бойфренда дочери Петровского, он всё глубже погружается в женские тайны. Оказывается, в каждой представительнице прекрасного пола живёт богиня, горе тому, кто разгневает её.

«Мертвый кролик, живой кролик», Елена Михалкова

Фото: Литрес

После окончания юридического факультета в родном Нижнем Новгороде Елена Михалкова работала помощником следователя, где занималась криминальными расследованиями. Этот опыт помог ей создавать неординарные детективные сюжеты, основанные на реальных событиях. Главным литературным трудом автора стала серия «Расследований Макара Илюшина и Сергея Бабкина». Этот роман принадлежит как раз ей. Речь идёт о самом громком провале Илюшина. Десять лет назад ему так и не удалось раскрыть причины пропажи женщины – было слишком мало улик и свидетелей. Казалось, человека просто стёрли ластиком. И вот тайна снова возвращается. Сможет ли Илюшин раскрыть дело или его ждёт очередная неудача?

21 августа 2023, 08:20
Фото: Pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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