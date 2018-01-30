Какими автоматами вооружилась армия России

Минобороны России приняло на вооружение новые российские автоматы концерна "Калашников" – АК-12 и АК-15. Автоматы были рекомендованы для военнослужащих Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты России.



Несколько слов об этих новых образцах стрелкового оружия

Эпопея с принятием на вооружение автоматического карабина АК-12 длилась около пяти лет, с 2012 года, когда "Калашников" представил ведомству новую модель АК-12 калибра 5,45-мм и АК-15 калибра 7,62-мм.

АК-12 должен был заменить морально устаревший АК-74, стоящий на вооружении ВС РФ с советских времен. И модель, представленная военному руководству в 2012 году, отражала пожелания военного руководства: новый автомат получил возможность ускоренной перезарядки, 4-х-позиционный предохранитель-переводчик видов огня с режимами одиночной стрельбы, непрерывной очереди и стрельбы сериями по 3 выстрела. В новом АК также изменились форма приклада, прицел, улучшена кучность и точность стрельбы.

В феврале 2015 года Минобороны выбрало АК-12 для новой пехотной экипировки "Ратник". На выбор в пользу АК-12 повлияла низкая цена и меньший вес автомата, по сравнению с ковровским конкурентом – автоматом А-545 "Абакан", имеющим более выгодные характеристики при стрельбе очередями.

Основным калибром представленного в 2012 году варианта АК-12 должен был остаться 5.45-мм. Однако в сентябре 2016 года концерн "Калашников" на форуме "Армия-2016", продемонстрировал обновлённый АК-12 калибра 5,45-мм и АК-15 калибра 7,62-мм. Последний, в свою очередь, был разработан для замены предыдущих поколений 7,62-мм АКМ и АКМС.

Новые модели АК-12 и АК-15, представленные в 2016 году, получили не только обновленную конструкцию, но и складные приклады из ударопрочного пластика, компенсаторы-пламегасители, возможность крепления штык-ножа или 40-мм подствольных гранатометов ГП-25 или ГП-34.

Интересно, что эксперты по стрелковому оружию не спешат называть АК-12 и АК-15 "автоматами Калашникова". Ведь по факту, новые автоматы представляют собой изделия, изготовленные на "классической базе", однако с заимствованием технических решений Зайцева, Гаранда (M1 Garand), Булкина (АБ-46), Судаева (АС-44), Холека (ZH-29), Джона Браунинга (Remington Model 8) и других отечественных и зарубежных конструкторов.

В июне 2017 года агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Калашникова" сообщило, что АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации, и ожидает принятие на вооружение ВС РФ "в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия".

В заключении остановимся на тактико-технических характеристиках новых автоматов

Так, новый АК-12 калибра 5,45×39 мм имеет вес 3,5 кг, прицельную дальность стрельбы в 1000 метров и скорострельность в 700 выстр/мин.

В свою очередь, АК-15 весит 3,7 кг, обладает прицельной дальностью в 800 метров и скорострельность в 700 выстр/мин.