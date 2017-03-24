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Столичные застройщики стали жуликами

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Денис Харламов

Денис Харламов блогер

 Экономист, руководитель консалтинговой компании.
За долгие годы тотальной застройки Москвы и Подмосковья массовым коммерческим жильем – огромными несуразными кварталами однотипных уродливых домов – у потенциальных покупателей сложился определенный стереотип в отношении моральных качеств застройщиков.
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Застройщик в массовом сознании – это жулик, который думает только о собственной прибыли любой ценой. Ценой уничтожения природы, без учета интересов аборигенов – жителей, которые давно живут на застраиваемой территории или рядом с ней. Если речь идет о сносе ветхого жилья и расселении жителей в новые дома – значит обязательно какое-то мошенничество и ухудшение жилищных условий в той или иной форме. Из-за этих стереотипов люди принимают любую инициативу по развитию территории, на которой они живут, в штыки. И гребут всех под одну гребенку.

Как бы странно это ни прозвучало, но бывают и добросовестные застройщики. В общем-то в последнее время почти всем им просто приходится быть добросовестными. Других возможностей существовать на рынке нет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Строят или на пустых земельных участках, или на месте старых домов строят новые. А жители по привычке возмущаются. Их можно понять. Презумпция невиновности застройщиков если не утрачена полностью, то основательно подорвана огромным количеством случаев обмана местных жителей. Тот факт, что сейчас правила на девелоперском рынке сильно ужесточились, еще не проник в сознание людей. Если в документации написано, что не планируется тотальной застройки, значит ее действительно не будет, если написано, что дома будут малоэтажными, значит там точно не будет 17-ти этажных монстров.

Отличный пример - Восточная Перловка, где ветхие муниципальные дома по-отдельности разбросаны на территории в 176 га. Застройщику пришлось с первых же дней решать сложную задачу по учету интересов самых разных групп населения – помимо ветхих домов здесь есть и дорогие благоустроенные коттеджи, и деревянные постройки дачного типа, сохранившиеся почти нетронутыми в течение столетия, но не потерявшие от этого своей самобытности, и заброшенные участки, и небольшие многоквартирные общежития, которые строились под видом частных владений.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Местные протестуют постоянно. Только вот против чего? Против своего будущего? Или протестовать проще и удобнее, чем внимательно прочитать план застройки?

То же самое касается и подавляющего большинства других застраиваемых территорий. Обязательно найдутся люди, которым "не все равно". Никто не задумывается о том, что эти протесты несут за собой дополнительные расходы застройщика, которые в конечном итоге ложатся на простых людей в виде повышения цен на квартиры. Каждый день простоя добавляет стоимости к каждой квартире.

Конечно, такая высокая цена на жилье – это не только протесты населения. Это и необоснованное повышение цен на стройматериалы, и коррупция, цветущая пышным цветом на этом рынке. Но давайте не будем хотя бы сами себе портить жизнь. Давайте вместе с застройщиками думать, как сделать так, чтобы все остались в выигрыше. 

24 марта 2017, 14:04

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