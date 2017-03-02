Виды мошенничества на рынке недвижимости

Любая сделка купли-продажи квартиры может быть потенциально опасной для покупателя. Какие способы мошенничества наиболее распространены на рынке недвижимости и чего стоит особенно опасаться добропорядочным приобретателям квартир?

Чаще всего мошенниками становятся продавцы квартир или заемщики, берущие деньги под залог недвижимости. В судах такие сделки расторгаются по причине невменяемости одной из сторон, а именно продавца, который скрыл от покупателя факт своей психической болезни или факт своей хронической зависимости от алкоголя или наркотиков. Справка из психоневрологического и наркологического диспансеров, принесенная на сделку, ничего не доказывает, поскольку продавец мог состоять на учете по месту жительства, а затем сменить прописку. По новому месту жительства он и возьмет справку, которую предъявит вам. Затем в суде легко докажет, что подписывал договор находясь в невменяемом состоянии, а суд отберет квартиру в два счета. Конечно, суд также обяжет продавца вернуть вам деньги по договору купли-продажи, но денег у продавца к этому моменту скорее всего уже не будет.

Другой способ мошенничества основан на семейном кодексе. Любая сделка, заключенная в браке, предполагает наличие согласия на сделку супруга или супруги продавца. Выяснить, женат ли или замужем ли продавец, возможным не представляется. Не существует общей базы по ЗАГСам всей страны. Продавец скажет вам, что не женат. Даже напишет у нотариуса заявление о том, что на момент покупки квартиры в зарегистрированном браке не состоял. А потом, через пару лет, а может быть и сразу, появится супруг или супруга, которые в суде, в одно заседание оспорят вашу сделку.

Такая же схема с квартирами, полученными по наследству. Помимо случаев появления через несколько лет неучтенных наследников, бывает, что человек, продающий вам квартиру, не имеет вообще никакого отношения к наследодателю, кроме общей фамилии. В этом случае, настоящие наследники появляются сразу после сделки и забирают вашу квартиру. У покупателя остается только уголовное дело и надежда на то, что преступника когда-нибудь найдут.

Бывают случаи продажи чужих квартир просто по поддельным документам. Это касается в основном элитных объектов недвижимости. Такую квартиру снимают в аренду на длительный срок. Затем, зная, что настоящий хозяин будет отсутствовать длительное время, например, уехал за границу, мошенники готовят комплект поддельных документов. И, вступив в сговор с сотрудником Росреестра, который в нужный момент вносит изменение в Единый Государственный Реестр Прав, продают квартиру. После получения денег из банковской ячейки, мошенники приводят все документы в первоначальный вид и исчезают. Исчезает и сотрудник Росреестра. Сумма, полученная в результате такого мошенничества, позволяет ему безбедно жить в ближайшие несколько лет. Но такая схема касается только очень дорогих квартир или нежилых объектов.

Помните, у профессиональных мошенников на первый взгляд всегда все в порядке с документами. Выглядят они очень уверенно и располагают к себе. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, все-таки лучше при покупке квартиры обратиться к профессионалу.