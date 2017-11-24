В России успешно испытали новую противоракету

Министерство обороны на своем официальном канале YouTube опубликовало кадры испытания новой ракеты российской системы ПРО. В военном ведомстве уже заявили, что новая противоракета поразила цель, полностью выполнив поставленную задачу.

Однако, какая именно ракета была испытана российскими специалистами ПВО, пока не разглашается. По моему экспертному мнению, российские военные испытали модернизированную ракету 53Т6 (по классификации NATO GAZELLE) – самую современную противоракету шахтного базирования.

Модернизированная ракета 53Т6 в несколько раз эффективнее по дальности поражения цели, чем ее предшественницы, охраняющие столичный регион в качестве противоракет системы ПРО А-135. Созданная на заводе концерна "Алмаз-Антей" новая ракета 53Т6 с рекордными характеристиками берет на себя охрану российского неба.

Ее уже называют истребителем спутников, поскольку она способна уничтожать объекты в ближнем космосе. Эксперты приписывают новой ракете невероятную дальность действия – до 1500 километров.

Изделие обещает сбивать не только баллистические ракеты, самолеты и спутники, но и боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками. Отмечу также, что в ближайшем будущем основой национальной системы ПВО-ПРО станут шахтные ракеты 53Т6 и новейшие мобильные системы С-500 "Прометей".

В ближайшие годы "Прометей" начнет поступать на вооружение войск ПВО России. С-500 будет, по сути, представлять сразу два комплекса, каждый из которых решает свои задачи. Один сегмент осуществляет противоракетную оборону, второй – противовоздушную, то есть уничтожает самолеты, вертолеты и беспилотники.

И в этом смысле С-500 существенно отличается от американской системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), имеющей только одну ракету, которая должна бороться с обоими видами целей. При таком подходе вероятность поражения баллистической ракеты средней дальности составляет у американцев лишь 10-15%.

Для "Прометея" уже разработаны новые мощные ракеты, имеющие дальность поражения целей до 600 километров. Для сравнения: дальность ракеты американского комплекса THAAD, который НАТО пытается противопоставить российским системам, в три раза меньше – всего 200 километров.

Другие характеристики ракет для С-500 пока засекречены. Однако известно, что ракеты для С-500 будут способны бороться не только с самими ракетами, но и с их отделившимися боевыми блоками.

Да и при сравнении скоростных характеристик ракет для С-500 и THAAD видно, что российские быстрее в 3,5 раза. Их максимальная скорость равна 3 600 метров в секунду, у американских – 995 метров в секунду.