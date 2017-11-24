В России успешно испытали новую противоракету

Все авторы

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Пятница 24 ноября
Лента новостей
18:46
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
18:19
Тарасова подняли на смех за нелепый вид
18:17
Частный авиаклуб в Кубинке подозревают в незаконной коммерческой деятельности
18:15
В жилом доме в Мурманске прогремел взрыв
17:53
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
17:52
Мощный взрыв в мечети на Синае попал на видео
17:48
Совет на выходные
17:37
Жуткое приложение вызывает кровотечение у детей
17:28
Россию лишили первого места в зачете Олимпиады в Сочи
17:02
Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот
16:26
В Петербурге умер известный журналист
16:06
В центре Москвы водитель иномарки наехал на пешеходов
15:51
Министру энергетики стало смешно от цен на бензин
15:25
В Москве мужчину задержали за кражу 13 тонн сена
15:21
Цены на новогодние авиаперелеты упали в два раза
15:16
Пьяный мужчина три часа пытался выйти из подъезда (видео)
15:11
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
15:06
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии
14:58
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
14:57
При взрыве в Египте погибли 50 человек
14:49
Зять Ельцина лишился работы
14:42
Меланья Трамп порадовала американцев нарядом юной студентки
14:38
Россиянин изнасиловал своих падчериц
14:29
Беременная Захарова: Я настроена на семейную жизнь
14:24
Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
14:23
На украинском ТВ закатили истерику из-за бездарного Порошенко
14:21
Подробности шикарной свадьбы Кузина и Артемовой из "Дома-2"
14:18
Дмитрий Ананьев о ситуации на банковском рынке и планах на будущее
14:06
Житель Подмосковья до полусмерти избил жену
14:04
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
13:55
Россиянам разрешат неофициальное использование герба
13:51
Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
13:28
В центре Москвы мужчина отобрал у школьника 500 рублей
13:21
Найдена неожиданная польза спорта
13:17
Демидовой досталось за сноба Серебренникова
13:07
Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
13:07
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
12:39
Телефонных террористов заблокируют без суда
12:38
Малахов расщедрился на квартиру для Борисовой
12:32
Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
12:16
Налог на отдых на российских курортах оказался самым низким в Европе
12:16
Хворостовский оставил миллионы долларов
12:10
Открылась правда о семье пожалевшего солдат вермахта школьника
11:55
Россиянину пересадили палец ноги на кисть
11:48
В центре Москвы пьяный пациент напал на скорую помощь
11:36
Москвич продал чужую квартиру за 56 миллионов
11:27
Госдума приняла трехлетний бюджет роста
11:15
Чиповская "выхолощена" из-за смерти ребенка
11:12
Трамп приготовил россиянам подлость
10:51
Родные Фриске сделали важное открытие
10:49
В Сеть попало секс-видео архангельских школьников
10:48
В Москве в ТЦ "Мега" произошло обрушение
10:32
Названы любимые автомобили россиян
10:25
Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
10:24
В Москве на фиолетовой ветке метро встали поезда
10:16
"Единая Россия" налаживает обратную связь
09:59
Беременная россиянка метнула нож в баловавшегося сына
09:53
Российские ученые нашли лекарство от тяжелого псориаза
09:51
У российской певицы сын умер от рака
09:46
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожего
09:20
В России ограничат продажу алкоголя
09:20
Создано эффективное средство от облысения
09:04
Народ не узнал жену Андрея Аршавина
08:58
Короля Бельгии вынудили спать на полу в Киеве
08:42
Побег главы ЛНР Плотницкого в Россию попал на видео
08:39
Русофоб Зеленский накинулся на Киев из-за "Сватов"
08:27
Собчак сравнила шоу Соловьева с туалетом
08:19
Главные события Москвы с 24 по 30 ноября
08:11
Вдова поклялась в вечной любви Хворостовскому
07:59
В Москве из горящего дома спасли 18 человек
07:37
В Москве выбрали лучших магов и фокусников
21:57
В московском метро случилось ЧП
21:51
Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
21:39
Рак сочли болезнью грешников
21:35
Стала известна последняя воля умершего от рака актера Годовикова
21:22
Подруги уличили в воровстве красавчика из "Дома-2"
21:04
Как Сталин издевался над тихоней-женой
21:03
В Дагестане застрелили местного депутата
20:50
Разведенная Дайнеко ищет любовника на сайте знакомств
20:41
Пассажирка родила на станции МЦК
20:36
Селяне в России боятся голодной смерти
20:30
Кто наведет порядок в Луганске
20:17
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
20:16
Московские рестораны занесли в Желтую Книгу
20:06
Маленькую дочь затравили после смерти Хворостовского
19:48
Ушлые прибалты хотят украсть славу Путина
19:30
Больной Джигарханян отрекся от сестры-предательницы
19:14
В Москве перекрыли Красную площадь
18:58
Огромная грудь Водонаевой спровоцировала скандал
18:39
Российский банк получил престижную международную награду
18:36
Стали известны реальные правители Украины
18:19
Сергей Лавров раскрыл умопомрачительные заработки Аллы Пугачевой
18:19
Умер Петруха из "Белого солнца пустыни"
17:55
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2017" продолжает принимать заявки
17:52
"Росатом" пригласил блогеров "понюхать рутений"
17:38
В Иваново дерево упало на женщину с ребенком (видео)
17:38
В Москве эвакуировали здание Минфина
17:10
Использованная порнозвезда возмущена поступком Панина и Костюшкина
17:09
Путин нашел способ парализовать США
17:08
Хохочущие подростки избили голого студента до потери сознания
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Джигарханяна отказали ноги
Душераздирающая исповедь вдовы Марьянова
Волочкова об эскорт-услугах: Благородные мужчины оказывают мне поддержку
Родные Фриске сделали важное открытие
Почему знаменитости умирают от рака
Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского
Блоги

В России успешно испытали новую противоракету

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Министерство обороны на своем официальном канале YouTube опубликовало кадры испытания новой ракеты российской системы ПРО. В военном ведомстве уже заявили, что новая противоракета поразила цель, полностью выполнив поставленную задачу.
прочитано 330 раз

Однако, какая именно ракета была испытана российскими специалистами ПВО, пока не разглашается. По моему экспертному мнению, российские военные испытали модернизированную ракету 53Т6 (по классификации NATO GAZELLE) – самую современную противоракету шахтного базирования.

Модернизированная ракета 53Т6 в несколько раз эффективнее по дальности поражения цели, чем ее предшественницы, охраняющие столичный регион в качестве противоракет системы ПРО А-135. Созданная на заводе концерна "Алмаз-Антей" новая ракета 53Т6 с рекордными характеристиками берет на себя охрану российского неба.

Ее уже называют истребителем спутников, поскольку она способна уничтожать объекты в ближнем космосе. Эксперты приписывают новой ракете невероятную дальность действия – до 1500 километров.

Изделие обещает сбивать не только баллистические ракеты, самолеты и спутники, но и боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками. Отмечу также, что в ближайшем будущем основой национальной системы ПВО-ПРО станут шахтные ракеты 53Т6 и новейшие мобильные системы С-500 "Прометей".

В ближайшие годы "Прометей" начнет поступать на вооружение войск ПВО России. С-500 будет, по сути, представлять сразу два комплекса, каждый из которых решает свои задачи. Один сегмент осуществляет противоракетную оборону, второй – противовоздушную, то есть уничтожает самолеты, вертолеты и беспилотники.

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry

И в этом смысле С-500 существенно отличается от американской системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), имеющей только одну ракету, которая должна бороться с обоими видами целей. При таком подходе вероятность поражения баллистической ракеты средней дальности составляет у американцев лишь 10-15%.

Для "Прометея" уже разработаны новые мощные ракеты, имеющие дальность поражения целей до 600 километров. Для сравнения: дальность ракеты американского комплекса THAAD, который НАТО пытается противопоставить российским системам, в три раза меньше – всего 200 километров.

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry

Другие характеристики ракет для С-500 пока засекречены. Однако известно, что ракеты для С-500 будут способны бороться не только с самими ракетами, но и с их отделившимися боевыми блоками.
Да и при сравнении скоростных характеристик ракет для С-500 и THAAD видно, что российские быстрее в 3,5 раза. Их максимальная скорость равна 3 600 метров в секунду, у американских – 995 метров в секунду.

24 ноября 2017, 16:33

комментарии

Политика

Раненая Меркель поплатилась за нападки на Путина
Лукашенко пожаловался на болтливого Порошенко
Стали известны реальные правители Украины
Путин нашел способ парализовать США

Шоу-бизнес

Хворостовского закопают рядом с любимым Шаляпиным
Диана Шурыгина о секс-видео со школьниками
В смертях Хворостовского и Марьянова обнаружилась страшная связь
Особенному сыну Бледанс сделали операцию в Германии

Проишествия

Пьяный школьник обматерил по-русски и избил полицейского в Риге
Руководство ЛНР сбежало после прихода "зеленых человечков"
Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте
Пешеход избежал смерти дважды за десять секунд (видео)

Lifestyle

Восстание русофоба Зеленского против Украины произвело фурор
Писателей наградят за самые ужасное описание секса
Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология
Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко
Шоу-бизнес

Бузова из-за пластики стала похожа на Солнцева

Фанаты считают, что певица перестаралась с изменениями во внешности
Шоу-бизнес

Наследники делят роскошную квартиру Хворостовского

Законы России и Англии дают разные права жене, родителям и детям певца

Шоу-бизнес

Народ не узнал жену Андрея Аршавина

Женщина показала раритетное фото
Шоу-бизнес

У российской певицы сын умер от рака

Артистка дала откровенное интервью

Гороскоп

Совет на выходные
Эксперт о втором венчании и смертельной болезни Пугачевой
Какие мужчины непригодны для семейной жизни
Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца

Фоторепортажи

Демидовой досталось за сноба Серебренникова
Постаревшие Дроздова и Серебряков блеснули на премьере
Сестра Ким Кардашьян столкнула с пьедестала модель Жизель Бундхен
Актера Устюгова бросили в бассейн к сексапильной брюнетке

Спорт

Писториусу вдвое увеличили срок за убийство невесты
Российского спортсмена лишили золота Олимпиады в Сочи
"Ксюша-огонь": российская спортсменка начудила в интервью (видео)
Кабаева подколола убитых горем итальянцев

Регионы

Врачей винят в смерти двухлетнего ребенка
Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео
Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа (видео)
Петербуржец "заплатил" за кутеж с путанами 1,5 миллиона
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru