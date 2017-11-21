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Британцы выместили свою обиду на Россию

Су-30СМ. Фото: wikipedia.org
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
Организаторы британского авиасалона "Фарнборо интернэшнл – 2018" запретили России показывать военную технику на выставке в 2018 году. Вряд ли можно сказать, что эта новость не была ожидаемой.
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Напомню, совсем недавно, три года назад, российская делегация не смогла попасть в Великобританию на выставку из-за отказа в визах. Тогда в пересечении границы российским специалистам было отказано в знак протеста "против действий России на Украине", несмотря на то, что российская сторона полностью оплатила свои стенды и площадки (интересно, что деньги, уплаченные за аренду, так и не были возвращены британскими организаторами).

А еще через два года, в 2016 году, России разрешили выставлять только гражданскую продукцию.
Так что, несмотря на шумиху в СМИ, военные эксперты предполагали такое развитие событий. Тем более, что использовать политические поводы для недобросовестной конкуренции – это, как показывает история англо-российских отношений, вполне "по-британски".

Вопрос заключается теперь в другом – что делать? Прежде всего, по моему мнению, пришла пора отказаться от участия в подобных мероприятиях на территории государств, ведущих агрессивную внешнюю политику против России. Тем паче, что они вымещают свои обиды таким вот странным образом.

По большому счету, наша страна ничего не потеряет от того, что российская военная авиация не будет представлена на британской выставке. Прежде всего потому, что кроме "Фарнборо", мировые достижения авиации демонстрируются еще в многих странах, в том числе и имеющих прямое отношение к Европе.

Так, Россия регулярно представляет свою продукцию на площадках крупнейших европейских авиасалонов, таких как Le Bourget (Франция) и Internationale Luft– und Raumfahrtausstellung Berlin (Германия). Кроме того, военная авиация России каждые два года участвует в работе Международного авиационного салона Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах. Кстати, авиасалон в Дубае-2017 завершил свою работу на прошедших выходных, и экспозиция России была одной из самых крупных и популярных.

Россия – желанный гость на авиационных выставках азиатской части Евразии – например, на Международной выставка-салоне авиационной и аэрокосмической промышленности Airshow China в Китае, или на площадках салона дружественной Индии – Aero India. Да и сама военная авиация России хорошо рекламирует себя в деле в ходе российской военной операции в Сирии, где наша страна использует как новейшие системы противовоздушной обороны, так и самолеты-истребители (Су-30СМ), бомбардировщики (Су-24М и Су-34), штурмовики (Су-25СМ) и другие достижения военного авиастроения.

21 ноября 2017, 16:16

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