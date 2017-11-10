Чем Россия удивит арабский рынок оружия в Дубае
В течении следующей недели в Дубае будут общаться представители как крупнейших корпораций, производящих авиационно-космическую продукцию, так и заинтересованных в ее приобретении государств мира.
Международная авиационно-космическая выставка в Дубае является одним из важнейших событий подобного рода в регионе Персидского залива и Ближнего Востока. Сегодня салон "Дубай Аэрошоу", который проходит раз в два года, считается третьим по престижности мероприятием после авиационно-космических салонов в Париже и британском городе Фарнборо.
نشكركم على دعمكم لنا @emaratalyoum: #معرض_دبي_للطيران 2017..الدورة الأكبر في تاريخه#DAS17 https://t.co/MOKI122r6T https://t.co/Dvtn5HNZJI— Dubai Airshow (@DubaiAirshow) 9 ноября 2017 г.
Направленность выставки в Дубае – вооружение и военная техника ВВС, ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении. Отметим, что Россия принимала участие во всех ранее проводимых в Дубае выставках, начиная с 1993 года.
Итак, чем будут удивлять арабский мир российские "оборонщики"?
Прежде всего, "Рособоронэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", представит в Дубае ключевые экспортные образцы российской авиационной техники.
В самом "Рособоронэкспорте" отмечают рост военно-технического сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Наряду с традиционными видами техники и вооружения (стрелковое оружие, бронетанковая и автомобильная техника, артиллерия) в арабском мире все больше интересуются российской авиацией и средствами ПВО.
Наибольшим экспортным потенциалом в арабском регионе обладают российские истребители Су-35 и МиГ-29М/М2, учебно-боевой самолет Як-130, военный транспортник Ил-76МД-90А, а также вертолеты Ка-52, Ми-35М, Ми-17.
Во время выставки у "Рособоронэкспорта" запланированы переговоры с делегациями из ОАЭ, Кувейта, Индии, ЮАР, Малайзии, Бахрейна, Египта, Ирака, Индонезии, Иордании, Омана и другими государствами, заинтересованными в российском оружии.
В сфере противовоздушной и противокосмической обороны свои зенитно-ракетные системы и комплексы представят специалисты российского военного концерна "Алмаз-Антея".
На выставочных площадях "Дубай Аэрошоу-2017" концерн "Алмаз-Антей" обещает продемонстрировать системы С-400 "Триумф", ЗРК средней дальности "Бук-М2Э", ЗРК малой дальности "Тор-М2Э2, "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ". Гостям выставки также продемонстрируют системы наблюдения за воздушным пространством, и другую продукцию гражданского и двойного назначения.
Военная техника российского производства пользуется заслуженным авторитетом и опережает иностранные аналоги, прежде всего – благодаря своим тактико-техническим характеристикам, критерию "эффективность-стоимость", а также возможности работать в самых сложных климатических условиях.
На российское оружие растет спрос не только на Ближнем востоке. Наблюдается рост спроса в странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Центральной и Западной Африки и государствах Латинской Америки.
Сегодня российский ОПК предлагает иностранным заказчикам широчайший спектр вооружения и военной техники для сухопутных войск. Перечень продвигаемой за рубеж военной продукции российского производства уже насчитывает около 1000 наименований.
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