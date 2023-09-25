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Когда электромобили полностью заменят топливные авто: ответ эксперта

Когда электромобили полностью заменят топливные авто: ответ эксперта
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Сейчас проблема загрязнения экологии очень беспокоит человечество, поэтому все находятся в поисках решения нависшей угрозы Земле. Люди полагают, что спасти планету от экологической катастрофы поможет переход на иные виды топлива, используемые в транспорте. Поэтому уже сейчас некоторые водители пересаживаются на авто, не производящие выхлопных газов, – электромобили.

Основатель дилерского центра Tesla в России Алексей Еремчук в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметил, что уже через 10 лет электромобили будут доминировать на автодорогах крупных городов. Однако полный переход на экологически чистый транспорт займет весьма много времени, поскольку грузовики и самолеты долго будут зависеть от топлива.

25 сентября 2023, 20:56
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня• Требует проверки

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