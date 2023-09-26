Автоэксперт: замена батареи электрокара обойдется в половину стоимости авто

Сэкономить на покупке б/у электромобиля не получится. Дело в том, что замена аккумуляторной батареи в подержанном электрокаре обойдется в половину стоимости нового авто.

Техдиректор сети автосервисов Fit service Алексей Рузанов рассказал, что у б/у электрокаров часто возникают неполадки с аккумуляторными батареями. Приобретение такой машины всегда будет сродни покупке «кота в мешке, передает телеканал "360".

По данным URA.ru, услуги по замене батарей на различных СТО стоят довольно дорого. В стране индустрия электромобилей еще не до конца развита.