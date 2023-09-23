Водителям авто запретили принимать особые таблетки в целях безопасности

Врач сделал строгий наказ автомобилистам – нужно быть осторожными!

Иногда всего одно лекарство становится решающим: будет человек жить или нет. Увы, далеко не всегда препараты безопасны. Медицинский специалист Владимир Зайцев предупредил водителей авто, что таблетки от укачивания ни в коем случае нельзя принимать перед поездкой.

Как передает сайт "Вести Подмосковья", врач запретил такие медикаменты из-за их воздействия на организм. Вследствие эффекта, который оказывает препарат, автомобилист может уснуть за рулем и создать опасную ситуацию на дороге. На кону человеческие жизни.

Если же в пути начинает укачивать, желательно сделать остановку в специально установленном для этого месте и подышать свежим воздухом. Нужен кислород.