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Пятница 22 сентября

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Водителям авто запретили принимать особые таблетки в целях безопасности

Водителям авто запретили принимать особые таблетки в целях безопасности
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Врач сделал строгий наказ автомобилистам – нужно быть осторожными!

Иногда всего одно лекарство становится решающим: будет человек жить или нет. Увы, далеко не всегда препараты безопасны. Медицинский специалист Владимир Зайцев предупредил водителей авто, что таблетки от укачивания ни в коем случае нельзя принимать перед поездкой.

Как передает сайт "Вести Подмосковья", врач запретил такие медикаменты из-за их воздействия на организм. Вследствие эффекта, который оказывает препарат, автомобилист может уснуть за рулем и создать опасную ситуацию на дороге. На кону человеческие жизни.

Если же в пути начинает укачивать, желательно сделать остановку в специально установленном для этого месте и подышать свежим воздухом. Нужен кислород.

23 сентября 2023, 02:09
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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