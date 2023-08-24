Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог

Костомаров впервые вышел на лед Тесты Экс-подруга Тимати о борьбе с анорексией Игры Сонник

Топ новостей недели

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

Лента новостей

Четверг 24 августа

09:01"Это был крик": Варнава пролила свет на скандал Галич и Чеботиной 09:01Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита 08:20Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог 08:00Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта 06:09Почему кожа требует особого ухода осенью 04:17Как диета сказывается на памяти 02:21Бритни в бешенстве: подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое 01:26Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга 22:08Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 21:2786-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты 20:41Сарик Андреасян раскритиковал девушек определенной профессии: кого осуждает режиссер 20:30В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей 20:17В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр 19:57"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 19:13Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова 18:20В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо 18:16Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 17:39Гримерка превратилась в свинарник: скандал на концерте Земфиры* в Казахстане 16:41"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян 16:18Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью 16:03Волочкова рассказала о домогательствах со стороны влиятельных мужчин 15:02Овдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 14:52Костомаров впервые вышел на лед после ампутации 14:00"Сбылся страшный кошмар": Дубцова упала на сцене во время концерта 12:15"Унижение женской сути": Рудова рассказала о своем отношении к эскорту 10:53Переживающая выгорание Семенович стала затворницей 09:12Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета 06:31Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью 04:09Тест: что изображено на известных картинах? 02:22Певица Рианна родила второго ребенка 00:23Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог 23:50В Таиланде пенсионер выжил в озере среди змей 18:38Умер итальянский певец Тото Кутуньо 16:28Хайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 13:10В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик 12:24Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 09:19Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России 09:01Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой 08:00Почему лечение зубов стоит так дорого 06:14Нужно ли варить грибы перед жаркой 04:02Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах 02:23Климатолог предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России 00:12Аналитик предупредил о пагубном влиянии некачественной зарядки для аккумуляторы смартфонов 21:37На складе "Вайлдберриз" в Московской области произошел потоп 20:17В московском пруду утонула 11-летняя девочка 19:40В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков 18:27Первый канал возвращает Гузееву и "Давай поженимся" в эфир: рассказываем подробности 17:33Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог 14:50Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби" 12:59У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог

Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог
87

Многих интересует вопрос, как снизить влияние магнитных бурь на организм. Об этом рассказала врач–терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Эксперт заверила, что метеозависимость не является болезнью. Люди со здоровой сердечно-сосудистой системой и суставами, ведущие подвижный образ жизни, не ощущают на себе воздействие магнитных бурь.

Врач отметила, что те люди, которые регулярно пьют таблетки от давления, меньше подвержены негативному влиянию магнитных бурь. Обезопасить себя от негативного воздействия можно с помощью физической активности, прогулок, качественного сна, поддержания водного баланса, а также избавления от вредных привычек, отмечает сайт VSE42.ru.

24 августа 2023, 08:20
Фото: Pixabay.com
Lenta.ru✓ Надежный источник

Почему лечение зубов стоит так дорого

Почему лечение зубов стоит так дорого
Многих россиян пугают не только стоматологические процедуры, но и ценники на такого рода услуги.

Топ-3 пластических операций для молодых мам

Топ-3 пластических операций для молодых мам
Когда женщина становится мамой, ее жизнь полностью меняется. Радость и счастье, которые приносит материнство, безусловно, непередаваемы. Однако после беременности и родов внешний вид тела может претерпеть изменения, которые негативно влияют на самочувствие и уверенность женщины. В таких случаях пластическая хирургия может стать отличным способом вернуться к прежней форме и улучшить самочувствие. МаммопластикаЭто операция по коррекции формы и размера груди.

Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением

Назван популярный и при этом бесполезный способ борьбы со старением
Почему коллаген и гиалуроновая кислота могут быть неэффективными при борьбе с возрастными изменениями кожи, рассказала эксперт. Существует множество способов замедлить процесс старения кожи.

Как выбрать кроссовки для бега? Отвечает ортопед

Как выбрать кроссовки для бега? Отвечает ортопед
Для кого-то бег – образ жизни, для кого-то – способ поддерживать форму. В любом случае важно позаботиться о безопасности и предотвратить травмы. Правильные кроссовки – один из способов обезопасить себя от неприятных последствий, таких как растяжения, стрессовые переломы и разрывы связок.

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Забота о внешнем виде и желание выглядеть моложе и привлекательнее – естественны для любого человека. Но что, если погоня за молодостью становится навязчивой идеей? Как отличить простое желание улучшить лицо или тело от расстройств психики? В современном мире шансы на успешную карьеру резко возрастают при стильном образе, природном обаянии и ухоженности человека.

Выбор читателей

23/08СрдНарод требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 22/08ВтрПочему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 22/08ВтрУмер итальянский певец Тото Кутуньо 22/08ВтрХайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 23/08СрдОвдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 23/08СрдРаскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной