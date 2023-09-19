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Невосполнимая утрата: умер создатель легендарной советской "копейки"

Невосполнимая утрата: умер создатель легендарной советской "копейки"
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Ушел из жизни человек с поистине золотыми руками, который подарил жителям СССР гениальное изобретение отечественного автопрома.

Стало известно об уходе известного инженера, благодаря которому в 1970 году Советский Союз начал производство ВАЗ-2101. Умер Дмитрий Яковлевич Авдесняк. Невосполнимая утрата.

Как передает телеканал "360", до своего дня рождения создатель легендарной машины "копейки" не дожил всего одни сутки. Сегодня, 19 сентября 2023 года, ему могло бы исполниться 86 лет.

Мужчина начал профессиональную карьеру на Горьковском автомобильном заводе, пишет Царьград. Со временем Авдесняк развил компетенции технолога на производстве и продолжил трудовую деятельность в Самарской области на АвтоВАЗе, где возглавил конструкторское бюро.

За годы службы Дмитрий Яковлевич продвинулся по карьерной лестнице, неоднократно обучался за рубежом, а в нулевых вышел на пенсию как выдающийся эксперт по производству автомобилей.

Его "копейка" стала символом эпохи. Сейчас на заводах появляются усовершенствованные "умные" легковушки, но ВАЗ-2101 не теряет актуальности, ведь, по информации URA.RU, в России выросла стоимость автомобилей.

Дмитрий Яковлевич Авдесняк прожил долгую жизнь, посвятив ее любимому делу. Светлая память почетному инженеру!

19 сентября 2023, 21:08
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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