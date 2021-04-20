Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
18:26
Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться
18:11
В Армавире на детей рухнул школьный потолок
18:03
Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом
17:45
"Хороший парик": преобразившейся Волочковой дали под дых
17:32
В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП
17:31
"Западал язык, была невнятная речь": Водонаеву в непотребном виде экстренно госпитализировали
17:22
"Позор!": на "Дом-2" вылили ушат помоев после первого эфира
17:18
Volkswagen Passat: восемь жизней
16:59
"Вам мало одного Ратмира?": Тимати подверг полуторогодовалого сына опасности
16:42
В Сенате США заявили о слабости Байдена перед Россией: Станет для него смертным приговором
16:34
В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела
16:22
"Он ничего из себя не представляет": простившая измену жена Меньщикова из "Дома-2" сделала признание
16:17
"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход
16:11
"У меня есть двое детей": Влад Лисовец рассекретил внебрачных наследников
16:03
Беременность спасла брак звезды сериала "САШАТАНЯ" от краха
15:28
"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление
15:17
Звезды сериала "Секретные материалы" зарыли топор войны
15:15
Овдовевшая Елизавета II нарушает традиции королевской семьи
15:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:06
Лукашенко отреагировал на предложение перенести площадку по Донбассу из Минска: Политическая вакханалия
14:36
Особенному сыну звезды сериала "След" требуется срочная помощь
14:23
"А что матрас на себя не намотала?": прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех
14:20
Больного Алибасова обокрали на 5 миллионов
14:16
Под Челябинском обрушилась стена жилого дома
14:10
Песков: Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке
14:08
В Люберцах у гражданина нашли полкило наркотиков
14:00
Под Тюменью школьники осквернили мемориал Победы
13:52
В Приморье ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы
13:43
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек
13:35
"Делал все возможное": Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко
13:29
Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
13:28
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
13:27
"Очень повезло": Садальский раскрыл глаза на Карпович
12:47
Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались
12:46
Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России
12:43
Экс-возлюбленному Ани Лорак нанесли удар после предательства
12:37
Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом
12:33
Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае
12:26
"Люди поменяли ко мне отношение": разочарованная Зудина перестала питать надежды и строить иллюзии
11:58
Вскрылось темное прошлое вдовца Легкоступовой
11:55
Не позволит: Милославская встала грудью за растрепанного Петрова
11:52
Бриллианты и элитная одежда: Де Ниро засудит выкачивающую из него деньги бывшую жену
11:44
Под Волгоградом в утопленной машине нашли труп пропавшей девушки
11:24
В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19
11:20
"С такими друзьями врагов не надо": женатый Тарасов скривился от разговоров о Бузовой
11:17
Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации
11:08
Белоруссию предупредили об опасности повторить "страшную участь" Украины: На двух креслах усидеть невозможно
11:05
Первый канал пошел на серьезный шаг после рокового падения Стриженовой
10:47
В Барнауле пассажиры такси перерезали горло водителю
10:30
"Стесняюсь про это говорить!": неожиданные откровения Дюжева о сомнениях, грехах и сыновьях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина
Отец Фриске больно уколол Корчевникова за несдержанное обещание
Авто
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов +1

Volkswagen Passat: восемь жизней

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Говорить о том, что Volkswagen Passat – одна из старейших моделей немецкого автопрома, это все равно, что объяснять, что земля круглая, а вода мокрая. И так все знают. С 1973 года седан D класса сменил 8 поколений, и каких! От купе до полномасштабного седана, от трехступенчатого “автомата” до коробки-робота, от стреловидного дизайна до волнующих глаз окружностей. В общем, за пятьдесят без малого лет был проделан огромный путь. Давайте посмотрим что получилось в итог. Бизнес-седан XXI века пока не умеет летать, но всt остальное, необходимое для жизни на трассе, здесь уже есть!
прочитано 290 раз

КАК ВЫГЛЯДИТ.

ПО ТЕМЕ

Lexus RX 450h: осталось ли место гибридам?

В восьмом поколении Volkswagen Passat смотрится спортивно и современно. Слегка угловатый, по-немецки строгий дизайн учитывает, впрочем, законы физики, коэффициент сопротивления и тот факт, что на улице 21й век.

По сравнению с седьмым поколением, B8 стал чуть короче и немного ниже. Колесная база, впрочем, увеличилась до 2791 мм. Прилипая к асфальту таким образом, VW Passat даёт всем окружающим в вечернем плотном автомобильном потоке, что в городских джунглях он точно относится к хищникам, а не к травоядным каким-нибудь! Прищур фар и агрессивная решетка радиатора никак не дадут в этом усомниться. А диски, диски!

Фото: Родион Газманов

Светодиодные фары ближнего света рифмуются с противотуманками, и рифма эта отдельно подчеркнута горизонтальными линиями над обвесом. Минимализм – новое слово в роскоши? А почему бы и нет!

Линия крыши плавно спускается к крышке багажника, которая, в свою очередь, изящно делит пополам задние фонари (фонари, кстати, у немцев в последнее время переросли из категории “необходимость” в категорию “искусство”. Вот где простор для самовыражения!). Горизонтальная углубленная полоса под задними фонарями стильно рифмуется с такой же линией, обводящей кузов от передних колес. Эта линия подчеркнута хромированной полоской, под которой сзади размещены узкие накладки под выхлоп. Красота, да и только!

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Доставшаяся мне комплектация в черных и графитово-серых оттенках, радует глаз, несмотря на свою монохромность (редкие красные акценты на экранах и замках ремней не считаются). Высококонтрастный интерфейс бортовых систем, что на основном экране на торпедо, что на электронной приборной панели – вообще конфета для глаз. Всё по делу, четко, логично и, еще раз, очень красиво. Приборную панель можно настроить под себя, чтобы отображались только необходимые данные. Информация о скорости и ближайшем повороте, если вы пользуетесь бортовой навигацией, выводится на виртуальный кокпит. Бортовой компьютер управляется прикосновением, голосом или жестами. Никто не останется непонятым!

Фото: Родион Газманов

Сиденья ErgoComfort регулируются аж в 14 направлениях, и я не сразу нашел, как убирается подставка под колени (привет моему длинноногому предшественнику на этом автомобиле. Массаж проводится только в одном режиме, но вы же не в массажный салон приехали, не так ли? Чем больше настроек в сиденьях, тем сложнее их подогнать под себя идеально, но уж как справишься – спинка сиденья подгоняется как вторая кожа, и ты не замечаешь как под колесами проносятся двести километров загородного асфальта.

Задним пассажирам в этой машине очень комфортно. Автомобиль длинный и довольно широкий, даже для бизнес седана, так что места в салоне – полно! Сидения обшиты кожей, и смотрятся очень и очень респектабельно.

Ложка дегтя в излишне жесткой, на мой взгляд, подвеске. За рулем это еще нормально воспринимается, а вот на задних сиденьях могло бы быть и поспокойнее. Даже в мягком режиме подвески неровности асфальта на задних креслах очень хорошо ощущаются.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

На дороге автомобиль мне очень понравился. Несмотря на то, что здесь всего 190-сильный двухлитровый двигатель (это в максималке: базовый вариант – 150 л. с.), на поворотах автомобиль ведет себя очень азартно, и периодически прокручивает передние колеса даже на сухом асфальте. Разгон у автомобиля 7,5 и 8,9 секунд, а разница в стоимости комплектаций с разными двигателями меньше ста тысяч рублей. Думаю, оно того стоит.

Фото: Родион Газманов

Автомат очень отзывчивый (если говорить строго, то это роботизированная коробка DSG, но по отклику и точности переключения он уделывает некоторые гидравлические коробки только в путь).

КАК ЗВУЧИТ:

В целом, звучание штатной акустической системы не разочаровывает. Бас прибавлять я бы не стал, так как общий звук начинает мылиться. Середина и верха очень отчетливы, до неприятной резкости. Для оптимального звучания советую прибрать верхние частоты на один пункт, а средние на два.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Инструмент разместился в багажнике на “ура”, без жалоб и рекламаций. Отсутствие выемок по бокам не дало расположить гитару по горизонтали, но даже в таком виде в багажнике остаётся много места для другого багажа. За гитару – твердая “пятерка”!

Отдельным пунктом хочу отметить удобный замок для открытия капота. После привычного щелчка рычагом слева от рулевой колонки, вторую защелку под крышкой капота нужно не искать и сдвигать вправо, а приподнять вверх. Это экономит время и позволяет не испачкать руки, когда на улице слякоть. Ну хорошо, поправлюсь: испачкать не так сильно.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

В базовой комплектации Volkswagen Passat обойдется благодарному пользователю в 2 096 000 рублей. В комплекте здесь уже находятся LED фары (вкрути свои лампочки), подвеска для “плохих дорог” (это так немцы называют наши направления, видимо), подогрев передних сидений и еще пара небольших, но приятных мелочей. Максимальная комплектация Exclusive с датчиками парковки, кучей регулировок сидений, бесключевым доступом, цифровой приборной панелью и трехзонным климат-контролем начинает торги от 2,6 миллионов и выше.

Стоит ли таких денег полноразмерный высокотехнологичный седан среднего класса? На мой взгляд – безусловно да. Не зря Volkswagen Passat прошел восемь витков эволюции, чтобы предстать сегодня перед нами в обновленном виде? Разумеется. Приятной поездки!

Фото: Родион Газманов

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Родион Газманов
20 апреля 2021, 17:18

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

Мерзость и гадость всюду
Шоу-бизнес

Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно

Появилась новая информация об актрисе
Шоу-бизнес

"У меня есть двое детей": Влад Лисовец рассекретил внебрачных наследников

Стилист объяснил, почему не женится
Шоу-бизнес

"Никаких шансов": дочь Ягудина и Тотьмяниной оказалась на грани жизни и смерти

Фигуристка рассказала о своей материнской боли

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+