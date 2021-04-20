Volkswagen Passat: восемь жизней

Говорить о том, что Volkswagen Passat – одна из старейших моделей немецкого автопрома, это все равно, что объяснять, что земля круглая, а вода мокрая. И так все знают. С 1973 года седан D класса сменил 8 поколений, и каких! От купе до полномасштабного седана, от трехступенчатого “автомата” до коробки-робота, от стреловидного дизайна до волнующих глаз окружностей. В общем, за пятьдесят без малого лет был проделан огромный путь. Давайте посмотрим что получилось в итог. Бизнес-седан XXI века пока не умеет летать, но всt остальное, необходимое для жизни на трассе, здесь уже есть!



КАК ВЫГЛЯДИТ.

В восьмом поколении Volkswagen Passat смотрится спортивно и современно. Слегка угловатый, по-немецки строгий дизайн учитывает, впрочем, законы физики, коэффициент сопротивления и тот факт, что на улице 21й век.

По сравнению с седьмым поколением, B8 стал чуть короче и немного ниже. Колесная база, впрочем, увеличилась до 2791 мм. Прилипая к асфальту таким образом, VW Passat даёт всем окружающим в вечернем плотном автомобильном потоке, что в городских джунглях он точно относится к хищникам, а не к травоядным каким-нибудь! Прищур фар и агрессивная решетка радиатора никак не дадут в этом усомниться. А диски, диски!

Светодиодные фары ближнего света рифмуются с противотуманками, и рифма эта отдельно подчеркнута горизонтальными линиями над обвесом. Минимализм – новое слово в роскоши? А почему бы и нет!

Линия крыши плавно спускается к крышке багажника, которая, в свою очередь, изящно делит пополам задние фонари (фонари, кстати, у немцев в последнее время переросли из категории “необходимость” в категорию “искусство”. Вот где простор для самовыражения!). Горизонтальная углубленная полоса под задними фонарями стильно рифмуется с такой же линией, обводящей кузов от передних колес. Эта линия подчеркнута хромированной полоской, под которой сзади размещены узкие накладки под выхлоп. Красота, да и только!

КАК ВНУТРИ:

Доставшаяся мне комплектация в черных и графитово-серых оттенках, радует глаз, несмотря на свою монохромность (редкие красные акценты на экранах и замках ремней не считаются). Высококонтрастный интерфейс бортовых систем, что на основном экране на торпедо, что на электронной приборной панели – вообще конфета для глаз. Всё по делу, четко, логично и, еще раз, очень красиво. Приборную панель можно настроить под себя, чтобы отображались только необходимые данные. Информация о скорости и ближайшем повороте, если вы пользуетесь бортовой навигацией, выводится на виртуальный кокпит. Бортовой компьютер управляется прикосновением, голосом или жестами. Никто не останется непонятым!

Сиденья ErgoComfort регулируются аж в 14 направлениях, и я не сразу нашел, как убирается подставка под колени (привет моему длинноногому предшественнику на этом автомобиле. Массаж проводится только в одном режиме, но вы же не в массажный салон приехали, не так ли? Чем больше настроек в сиденьях, тем сложнее их подогнать под себя идеально, но уж как справишься – спинка сиденья подгоняется как вторая кожа, и ты не замечаешь как под колесами проносятся двести километров загородного асфальта.

Задним пассажирам в этой машине очень комфортно. Автомобиль длинный и довольно широкий, даже для бизнес седана, так что места в салоне – полно! Сидения обшиты кожей, и смотрятся очень и очень респектабельно.

Ложка дегтя в излишне жесткой, на мой взгляд, подвеске. За рулем это еще нормально воспринимается, а вот на задних сиденьях могло бы быть и поспокойнее. Даже в мягком режиме подвески неровности асфальта на задних креслах очень хорошо ощущаются.

КАК ЕДЕТ:

На дороге автомобиль мне очень понравился. Несмотря на то, что здесь всего 190-сильный двухлитровый двигатель (это в максималке: базовый вариант – 150 л. с.), на поворотах автомобиль ведет себя очень азартно, и периодически прокручивает передние колеса даже на сухом асфальте. Разгон у автомобиля 7,5 и 8,9 секунд, а разница в стоимости комплектаций с разными двигателями меньше ста тысяч рублей. Думаю, оно того стоит.

Автомат очень отзывчивый (если говорить строго, то это роботизированная коробка DSG, но по отклику и точности переключения он уделывает некоторые гидравлические коробки только в путь).

КАК ЗВУЧИТ:

В целом, звучание штатной акустической системы не разочаровывает. Бас прибавлять я бы не стал, так как общий звук начинает мылиться. Середина и верха очень отчетливы, до неприятной резкости. Для оптимального звучания советую прибрать верхние частоты на один пункт, а средние на два.

КАК ГИТАРА:

Инструмент разместился в багажнике на “ура”, без жалоб и рекламаций. Отсутствие выемок по бокам не дало расположить гитару по горизонтали, но даже в таком виде в багажнике остаётся много места для другого багажа. За гитару – твердая “пятерка”!

Отдельным пунктом хочу отметить удобный замок для открытия капота. После привычного щелчка рычагом слева от рулевой колонки, вторую защелку под крышкой капота нужно не искать и сдвигать вправо, а приподнять вверх. Это экономит время и позволяет не испачкать руки, когда на улице слякоть. Ну хорошо, поправлюсь: испачкать не так сильно.

ВЫВОДЫ:

В базовой комплектации Volkswagen Passat обойдется благодарному пользователю в 2 096 000 рублей. В комплекте здесь уже находятся LED фары (вкрути свои лампочки), подвеска для “плохих дорог” (это так немцы называют наши направления, видимо), подогрев передних сидений и еще пара небольших, но приятных мелочей. Максимальная комплектация Exclusive с датчиками парковки, кучей регулировок сидений, бесключевым доступом, цифровой приборной панелью и трехзонным климат-контролем начинает торги от 2,6 миллионов и выше.

Стоит ли таких денег полноразмерный высокотехнологичный седан среднего класса? На мой взгляд – безусловно да. Не зря Volkswagen Passat прошел восемь витков эволюции, чтобы предстать сегодня перед нами в обновленном виде? Разумеется. Приятной поездки!