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Вторник 18 апреля

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Параллельный импорт или китайский автопром: какие машины можно купить в 2023 году

Параллельный импорт или китайский автопром: какие машины можно купить в 2023 году

После ухода иностранных компаний с рынка Россия стала активно налаживать параллельный импорт, а также собственное производство. Многие граждане задаются вопросом, какие автомобили можно купить в 2023 году.

Параллельный импорт происходит через посредников без согласия с производителем. При этом лицензии и сертификаты на машины сохраняются. Стоит отметить, что в этом случае пропадает бесплатная заводская гарантия от производителя. В текущем месяце Минпромторг разрешил ввоз в Россию таких брендов, как: Skoda, Toyota, Renault, Volkswagen, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Honda, BMW, Audi, Mercedes-Benz. К примеру, цена на Toyota Corolla стартует от 1 955 000 рублей, отмечает URA.ru.

Россияне также стали покупать больше китайских машин. Самыми популярными среди производителей остаются Chery, Haval, Geely, Exeed и Omoda. Так, цена на Geely Coolray стартует от 1 930 000 рублей, а за Chery Tiggo 4 стартует — от 1 700 000 рублей.

18 апреля 2023, 21:50
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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