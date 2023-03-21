Сколько получает таксист в России: Зарплата раскрыта

Чтобы быть успешным водителем такси, недостаточно только лишь хорошо управлять транспортом и знать ПДД. Зачастую таксист — это и приятный собеседник, и психолог, и в некотором роде даже диджей, который включает для клиентов музыку в авто.
Сколько же получает таксист в России за свою работу? Портал RT раскрыл среднюю зарплату — чуть более 58 тысяч рублей. Впрочем, доходы отличаются в зависимости от регионов. В Москве и Петербурге заработать можно гораздо больше.
Ранее телеканал "360" сообщал, что за год доходы водителей такси выросли на 33%. При этом все так же в СМИ всплывают громкие новости с упоминанием тех, кто выбрал эту работу. Как пишет сайт "Вести Подмосковья", недавно таксист принял роды у своей пассажирки прямо в салоне.