На северо-западе Москвы автокран столкнулся с машиной такси

На северо-западе Москвы случились две аварии. Уточняется, что столкнулись три автомобиля, а в 20 метрах от них — еще два.
По данным телеканала "360", один из водителей пострадал. Обстоятельства выясняются.
На северо-западе Москвы случились две аварии. Уточняется, что столкнулись три автомобиля, а в 20 метрах от них — еще два.
По данным телеканала "360", один из водителей пострадал. Обстоятельства выясняются.
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