Когда менять зимнюю резину на летнюю – ответил специалист

С наступлением календарной весны перед автовладельцами встала важная задача — поменять зимнюю резину на летнюю. Однако спешить в этом деле не стоит, заверил RT специалист Максим Соколов. Выбирая время для обращения в шиномонтаж, следует опираться на климатические условия региона.
Так, чтобы летняя резина не испортилась и достойно выполняла свои функции, устанавливать ее нужно, когда температура воздуха остановится на 7 градусах тепла и выше. При этом не должно прогнозироваться резкого ухудшения погодных условий в плане морозов и снегопадов.