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Фото:Родион Газманов Фото:Родион Газманов Фото:Родион Газманов
Фото:Родион Газманов Фото:Родион Газманов Фото:Родион Газманов

Пять причин полюбить Audi A7

Фото:Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Праздники, наконец, закончились, и можно приступить к разборке отснятого материала и написанию статей (я уже молчу про подготовку к сольному концерту 20 февраля). Хотя кого я обманываю, на праздниках тоже пришлось поработать, ведь музыканты работают, когда все нормальные люди отдыхают. И наоборот, но не всегда.
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Первая декада 2020-го у меня прошла на невероятном эмоциональном подъеме, потому что: 1) я люблю свою работу, 2) мне очень нравится автомобиль, с которым мы провели эти праздничные дни. Audi A7 на тесте у меня далеко не впервые, и каждый раз я влюбляюсь в эту машину все больше и больше. И тому есть свои причины.

ГИБКИЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ

Фото:Родион Газманов

Постоянный полный привод и V6 в стандартной комплектации – это удовольствие от каждой поездки. Я ловил себя на мысли, что периодически придумываю для себя причину выехать в город (благо, дороги в январские праздники почти пустые). Настройки режима поездки от экономичного, комфортного до спортивного, предлагают кучу дополнительных опций, и их эффект сказывается сразу. Взять хотя бы колоссальную разницу в эластичности подвески в комфортном и спортивном режимах. При этом стиль автомобиля достаточно гибок, и ему идет как вальяжное отчаливание от бордюра, так и молниеносные перестроения и дымящийся след от резины, когда ты улетаешь в закат (на шипах не пробуйте, лишнее это).

ПИЖОНСКИЙ ЗАДНИЙ ФОНАРЬ

Фото:Родион Газманов

Мне нравится, когда к оформлению габаритов и ходовых огней относятся как к произведению искусства. А здесь и правда есть на что посмотреть. Сплошная горизонтальная световая линия на корме – не новость в автодизайне, но приковывает взгляд и смотрится очень красиво. А еще когда закрываешь автомобиль с брелка, по фарам пробегает блик. Не функционально, но все равно очень симпатично.

АКУСТИКА BANG&OLUFSEN

Фото:Родион Газманов

Эти ребята знают толк в хорошем звучании. Двух полос в эквалайзере, конечно, маловато, но это единственный минус штатной акустики Audi A7. К тому же минус незначительный, потому как кроме небольшого прибавления в басах здесь больше ничего и не хочется. Если вы сели за руль “семерки”, срочно подключайте свой телефон к бортовому компьютеру и переслушивайте любимые композиции. Вас удивят.

ВСЕ НА МЕСТЕ

Фото:Родион Газманов

Оказавшись за рулем этой машины в третий раз, я уже интуитивно чувствую где какая кнопка, и могу нажать на нее не глядя. Эргономика – одна из самых важных частей автодизайна. И в наше время замены кнопок на экраны, я с удовольствием отметил тактильную отдачу на двух тач-дисплеях, когда попадаешь пальцем в нужную кнопку. Зачем отвлекаться от дороги? Массажные кресла, разборчивый шрифт, удобная посадка – все сделано для того, чтобы путешествия даже на очень дальние дистанции приносили радость. Единственное, что омрачило – маловато места для ног задних пассажиров. Особенно когда переднее сиденье автоматически отодвигается, чтобы водителю было удобнее выйти из автомобиля или сесть в него. Обязательно предупреждайте пассажиров об этой опции во избежание паники на борту.

ЕЩЕ РАЗ ГИБКОСТЬ

Фото:Родион Газманов

При всем ощущении спортивности (низкая посадка, острая реакция на руль, хороший разгон), здесь есть где разгуляться в плане багажника, вмещающего помимо дежурной гитары непристроенные пока новогодние подарки (я не со всеми еще успел встретиться).

Ложка дегтя. Невозможно любить кого-то без недостатков. У A7 их, по моему мнению, два. Во-первых, шумный салон. Для автомобиля такого класса с шумоизоляцией дизайнеры не угадали. Шипы + асфальт - довольно громкое сочетание, которое заполняло салон каждую поездку, на особо шумных участках даже мешая разговаривать. Еще в "семерке" очень маленькая горловина бака для стеклоомывающей жидкости. В итоге приходится либо искать воронку, либо проливать четверть канистры мимо. Прикуриватель на фото – для масштаба.

Фото:Родион Газманов

В общем, прощался я с полюбившейся мне машиной практически со слезами на глазах, потому что редко когда обозреватель ездит на одном и том же автомобиле больше одного раза в году. Но я верю, что мы еще встретимся.

15 января 2020, 17:59

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