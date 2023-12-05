Три правила подготовки автомобиля к работе снежной зимой

Огромное количество осадков выпало в начале сезона. Владельцам транспортных средств рассказали, как правильно подготовить машину к эксплуатации в условиях заснеженных дорог.

Каждый автомобилист знает, что к зиме необходимо правильно подготовиться. Машину следует показать специалистам, чтобы провести диагностику подвески, состояния узлов и агрегатов, заменить жидкости и фильтры. Важно помнить, что и для работы транспортного средства в условиях обильного снега также следует готовить правильно. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает три правила:

Приподнимайте дворники, если оставляете машину на ночь. Подобная практика поможет исключить их примерзание к стеклу.

Щетку и другой инвентарь для очистки снега лучше держать дома. Это позволит сначала очистить транспорт, а уже после этого открывать его.

Откажитесь от желания резко открыть дверь машины. Если она примерзла, то лучше аккуратно отогреть.

Важно полностью счищать снег с автомобиля, в том числе с крыши. Заледеневшие кусочки могут стать причиной ДТП, если отлетят в соседнюю машину. Неочищенные от снега стекла затрудняют обзор, не позволяя объективно оценить ситуацию вокруг.

