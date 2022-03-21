"Ехали за водкой": в Подмосковье парень протаранил восемь автомобилей

В Королеве ночью 21-летний парень вместе с товарищами, находясь в автомобиле, пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Заехав на тесную улицу, лихач не справился с управлением и протаранил восемь припаркованных в ряд автомобилей. Почти все находившиеся в иномарке, сбежали от полицейских. Лишь один из них объяснил спешку: "Ехали за водкой в Подлипки".
Молодого парня, находящегося за рулем, очевидно, лишат водительских прав. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в отношении него составлены протоколы об административных нарушениях. Владельцы разбитых машин сейчас подсчитывают убытки. Некоторые из них говорят, что на ремонт необходимо до 800 тысяч рублей. Намерения судиться они тоже озвучивают.